Lille, Lopez "prêt à jouer 10 journées en 30 jours"

Une nouvelle voix s'élève contre le projet de "saison blanche" de Jean-Michel Aulas. Gérard Lopez n'est pas d'accord.

Sondé la suspension provisoire de la , à cause de la pandémie de coronavirus, le président de Gérard Lopez espère bien reprendre la compétition, même dans des délais très serrés.

"Et s'il nous reste un mois - on va prendre du 1er juin au 30 juin - eh bien, pour le LOSC, c'est sur le terrain que je veux gagner ma place et je suis prêt à jouer 10 journées en 30 jours, sans problème. Et je sais que j'aurai des cartons, des joueurs suspendus, des blessés mais tous les autres auront pareil et l'équité sportive sera garantie puisque tout le monde aura à domicile et à l'extérieur les mêmes matchs", a esimé le dirigeant lillois dans L'Equipe.

"Si, après tout ça, et on parle là d'un scénario encore plus catastrophe que ce que l'on sait aujourd'hui, on n'est pas capables de finir le championnat, ce sera le moment de réfléchir d'un point de vue légal à où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment de dire 'le championnat se termine aujourd'hui, on va en Coupe d'Europe'. Ce n'est pas comme ça que cela marche", a ajouté Lopez.