Aulas tacle Quillot et Eyraud

Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a réglé ses comptes Didier Quillot et Jacques-Henri Eyraud.

Jean-Michel Aulas n’est pas le genre de présidents à se faire attaquer sans réagir. Il l’a prouvé une nouvelle fois ce samedi en lançant une pique au directeur général de la Ligue, qui l’avait quelques provoqué quelques heures auparavant. Et il en a fait de même avec Jacques-Henri Eyraud.

JMA a indiqué qu’il souhaitait une « saison blanche » pour le championnat de et l’attribution des places européennes aux mêmes équipes que durant l’exercice en cours. Des propos qui ont fait réagir au sein de la LFP et Didier Quillot a laissé sous-entendre que l’homme fort des Gones ne pensait pas à l’intérêt général du football français.

La réponse d’Aulas n’a pas tardé et elle a été cinglante. Sur son compe twitter, il a écrit : « Didier, jeudi soir tu ne voulais pas arrêter la L1 car cela aller coûter 170M€ ». Une sacrée pique.

Concernant Jacques-Henri Eyraud, Aulas lui a fait savoir : "Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le Coronavirus ! Pour le reste j’espère de tout mon cœur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer... Pour toi, JHE, le plus dur commence". Une réponse aux propos tenus par le président olympien dans le JDD où il indique : "Quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l'obscénité de sa proposition opportuniste et reviendra vite aux valeurs qui font de lui un immense dirigeant du football."

Pour rappel, la Ligue a suspendu le déroulement des championnats professionnels vendredi dernier. Une décision qui a été approuvée par l’ensemble des présidents des clubs.