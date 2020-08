Lille, Lopez : "Pepe n'est pas un flop, Arsenal a obtenu un sacré accord !''

Des doutes ont été soulevés à l'encontre de l'attaquant ivoirien lors de sa première campagne en Angleterre, mais Gerard Lopez est confiant.

Nicolas Pepe n'est pas un flop de 72 millions de livres sterling, affirme le propriétaire du LOSC, Gerard Lopez, affirmant qu' a obtenur "un sacré accord" en recrutant l'ailier ivoirien à ce prix. Les Gunners ont réalisé le plus gros transfert de leur histoire en récupérant l'attaquant très courtisé à l'été 2019. Après l'avoir vu dans le rôle d'une star en , Arsenal attendait de grandes choses du joueur de 25 ans en . Il a cependant dû trouver les choses difficiles lors de sa première campagne à l'Emirates Stadium, avec huit buts et 10 passes décisives enregistrés en 42 matches toutes compétitions confondues.

Arsenal a vu des doutes posés sur sa volonté d'investir autant en Nicolas Pepe, avec un retour sur investissement très léger jusqu'à présent. Gérard Lopez, cependant, pense qu'un artiste qui a fait ses preuves arrivera à le faire assez tôt de nouveau et est impatient de souligner que les Gunners ont réussi à faire une bonne affaire car il y avait des offres plus importantes sur la table que pouvait accepter. "Arsenal a fait un sacré accord", a déclaré Lopez à talkSPORT. "Ils ont eu un joueur que les autres voulaient et un joueur pour lequel un club offrait plus d'argent".

"Le meilleur reste à venir"

L'article continue ci-dessous

"Ce sont les agents de Pepe qui nous ont demandé d’aller à Arsenal et nous avons donc accepté un peu moins d’argent que ce que nous aurions pu trouver ailleurs. Certaines personnes le savent, je sais publiquement que certains agents l'ont dit, mais quelque chose doit être souligné - nous ne l'avons pas vendu au plus offrant", a indiqué le propriétaire du LOSC. Lopez en a remis une couche à propos du joueur qu'il s'attend à voir prospérer maintenant qu'Unai Emery a été remplacé par Mikel Arteta à l'Emirates Stadium: "La deuxième chose qui est importante est que le talent est toujours là et que vous ne pouvez pas le voir disparaitre"

Plus d'équipes

"C’est un jeune joueur et un joueur qui fonctionne avec des gens qui croient en lui. Lui donner des opportunités mais aussi des responsabilités. Je ne vais pas remettre en question tactiquement comment il a joué pendant une demi-saison. Ce que je vais dire, c’est que, dans son cas, le meilleur reste à venir. Quand il est venu chez nous, les six ou sept premiers mois n'étaient même pas moyens. Vous pouviez voir des aperçus de talent. Il a soudainement trouvé son rythme dans la seconde moitié de la saison et il a vraiment réusis la deuxième saison", a ajouté Gérard Lopez."

"Je ne doute pas qu'il puisse faire la même chose. Je l'ai regardé jouer en match de Coupe, par exemple. Oui, son but n'a pas été validé mais c'était l'un des meilleurs buts qu'il puisse faire. Je l'ai observé tout au long de la saison, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il est très difficile à arrêter, surtout dans les 30 ou 40 derniers mètres. Soit vous devez le frapper, soit il va faire une passe ou créer une opportunité de but. Ce genre de talent est très rare. Des joueurs qui peuvent à eux seuls démanteler ou faire bouger les choses. Je ne plaisantais pas quand j'ai dit qu'Arsenal avait fait une bonne affaire. D'autres personnes étaient prêtes à payer plus et s'il offre ce qu'l peut offrir, il peut être un joueur qui sera la clé pour qu'ils finissent plus haut dans le classement", a conclu le propriétaire du LOSC.