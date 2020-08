Arsenal - Ian Wright : "Willian est une excellente affaire"

L'ancienne gloire d'Arsenal estime que le Brésilien Willian, malgré ses 32 ans passés, va grandement apporter à l'équipe entraînée par Mikel Arteta.

Willian s'avérera être une "magnifique signature" pour malgré ses 32 ans, dit Ian Wright, les Gunners ayant besoin d'un autre "gagnant". Après sept années productives à , Willian a choisi de traverser Londres et de relever un nouveau défi à l'Emirates Stadium.

Des questions ont été posées quant à savoir si Arsenal a acquis un joueur qui a maintenant dépassé son apogée, mais Wright pense que la valeur du pedigree de la ne doit pas être sous-estimée. La légende d'Arsenal a déclaré sur la chaîne YouTube personnelle de l'attaquant, qui a remporté deux titres de haut vol et la pendant son séjour à Stamford Bridge : "Il y a cette connexion brésilienne et obtenir un joueur comme Willian doit être bon pour nos jeunes joueurs. Parce qu'il est un gagnant. Plus nous pouvons gagner de gagnants, mieux c'est", a-t-il estimé, convaincu par l'arrivée de l'auriverde.

"Je pense que c'est une magnifique signature"

"David Luiz est un gagnant. Je me fiche de ce que quiconque dit, quoi qu’il arrive, parce que je sais que son cœur est au bon endroit et qu’il veut faire ce qui est bien pour notre club. Je pense qu'il transférera cela à Willian, et Willian commencera à ressentir ce que nous sommes. Cela ne fera qu’aider Gabriel Martinelli, avoir deux compatriotes expérimentés et des coéquipiers brésiliens avec lesquels il est impliqué. Je regarde ça du point de vue du jeu et c'est gagnant-gagnant pour moi", a-t-il argumenté.



Wright a ajouté : "De toute évidence, il y a des gens qui parlent de l’âge de Willian et d’où il vient, mais il suffit d’écouter Mikel (Arteta) et de savoir comment il parle d’un joueur comme Willian. Bien sûr, oui, c'est à court terme, mais quand vous regardez où nous en sommes pour le moment, nos contraintes financières en ce qui concerne l'argent que nous avons ou n'avons pas, je pense que c'est une magnifique signature quand vous faites venir quelqu'un de son calibre (...) Je pense qu'à ce stade de sa carrière à Arsenal avec les jeunes joueurs que nous avons, avec l'expérience qu'il apporte et la capacité créative et le fait qu'il peut jouer à différentes positions et vous avez entendu Mikel en parler. Je pense simplement que c'est une excellente affaire pour nous, là où nous en sommes". Désormais, à Willian de faire ses preuves.