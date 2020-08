LOSC, Jonathan David : "Viser le plus haut possible"

Le nouvel avant-centre du LOSC a justifié son choix sportif. Le Canadien a privilégié le temps de jeu pour continuer à progresser.

a déjà trouvé le successeur de Victor Osimhen. Après plusieurs semaines de négociations avec Gand, le LOSC a officialisé la venue de Jonathan David en début de semaine, contre la somme record de 27 millions d'euros, hors bonus. Le Canadien, recrue la plus chère de l'histoire de Lille, est considéré comme un grand espoir et est censé rapidement apporter aux Dogues, lui qui reste sur une saison à dix-huit buts dans le championnat belge.

Présenté devant les médias ce jeudi, Jonathan David a révélé les raisons de son choix de rejoindre Lille : "Je suis très heureux d'être ici. C'est le club que j'ai choisi pour continuer carrière. Les premiers jours se sont très bien passés, on m'a tout indiqué, j'ai été présenté aux personnes du club et au groupe. Je suis en période d'adaptation. Le joueur le plus cher à quitter la ? C'est un honneur pour moi d'avoir coûté aussi cher. C'est comme ça. À moi de performer sur le terrain, c'est aussi simple que cela".

"Je suis plus un vrai numéro neuf"

"J'ai été convaincu car je sais qu'ici je vais continuer à jouer et c'est ce que je voulais. Je veux progresser et devenir meilleur. Il y a ici un très bon collectif et de très bons joueurs. J'ai fait une très bonne saison à Gand, franchement, mais c'était le moment pour un nouveau challenge. Le système sera un peu différent car, ici, ce sera un 4-4-2 à plat. Mais la tactique décidée par le coach, Christophe Galtier, va me plaire et correspond très bien à mon style de jeu. Mon objectif de buts ? Je ne me dis rien. J'essaie de viser le plus haut possible", ajouté le Canadien.

Le nouvel attaquant de Lille a été influencé par le passage de Victor Osimhen chez les Dogues : "C'est un très bon club de Ligue 1. Le projet sportif m'a plu, j'en ai beaucoup discuté avec Luis Campos. Tout cela m'a encouragé à venir ici. Le fait qu'Osimhen ait joué en Belgique a joué ? Oui, cela a eu une petite influence, car il sort de Belgique et on peut dire qu'on a un parcours similaire. Ça a joué un peu. Peut-être que cela se passera très bien pour moi, comme cela s'est passé pour lui. Osimhen est un joueur exceptionnel qui a fait une super saison ici mais on est des joueurs différents et chacun son parcours".

Jonathan David a décrit son profil pour ceux qui ne le connaissent pas : "Je sais bien trouver les positions pour marquer des buts, c'est une de mes forces. Je crois que je peux jouer dans n'importe quel système, mais je jouerai où on me mettra et je ferai de mon mieux. Je suis plus un vrai numéro neuf, mais je peux aussi redescendre et combiner, c'est pour cela qu'on dit parfois de moi que j'ai des qualités de dix. À Gand, j'avais de la liberté dans le jeu, je pouvais être où je voulais, mais j'avais des efforts défensifs à faire. Le prix de mon transfert ? Ça ne me dérange pas du tout. Ce n'est rien du tout".