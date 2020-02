Lille, Loic Rémy : "Une prolongation ? L’envie est là"

À 33 ans, Loic Rémy sera en fin de contrat cet été. Il a évoqué son avenir en conférence de presse.

Lors du point presse hebdomadaire du LOSC ce jeudi, l’ancien joueur de l’OL ou encore a évoqué son futur.

« Une prolongation ? On ne s’est pas encore projeté là-dessus avec les dirigeants. Le focus est d’abord sur les objectifs du club. Je ne veux pas penser à ça car ça peut polluer mon esprit. On le fera au moment voulu. L’envie est là. Je veux marquer l’histoire du club », a ainsi indiqué Loic Rémy.

Son coach Cristophe Galtier a couvert de louanges l'homme aux 11 buts cette saison :

« Tout le monde est important. Loïc Rémy montre tous les jours à l’entraînement qu’il est disponible pour le groupe. Il l’a montré aussi en coupes. À lui de maintenir son niveau d’efficacité et de trouver une relation encore plus importante avec les 3 de devant. Loïc Rémy a une approche amicale différente avec plus d’humour, de finesse avec les jeunes joueurs. Il les accueille à bras ouverts ».