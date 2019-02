Lille - José Mourinho présent pour superviser Pépé et Mendes

L'entraîneur portugais, actuellement au chômage, était présent en tribunes lors de Montpellier-Lille (0-0) ce dimanche au stade Pierre Mauroy.

Lille a concédé le match nul (0-0) ce dimanche après-midi au stade Pierre Mauroy contre Montpellier, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Le 2e du championnat a ainsi perdu deux points sur la plupart de ses concurrents du haut de tableau (Paris, Lyon ou encore Marseille, tous trois vainqueurs).

Un match auquel José Mourinho a assisté depuis les tribunes, en compagnie de Luis Campos, le directeur sportif du LOSC. Selon une source proche du dossier, qui se confiait à l'AFP, l'entraîneur portugais était venu superviser deux joueurs lillois. "Oui il est présent en tribune officielle avec Luis Campos. Il est venu superviser Nicolas Pépé et Thiago Mendes."

Nicolas Pépé réalise la meilleure saison de sa jeune carrière jusqu'ici sous les ordres de Christophe Galtier, avec 16 buts et 10 passes décisives en 25 matches de Ligue 1, alors que Thiago Mendes rayonne pour sa part dans le milieu de terrain nordiste. Deux joueurs qui seront nécessairement fortement convoités l'été prochain, et qui pourraient quitter Lille.

Limogé par Manchester United en décembre après une première partie de saison ratée, le Special One est actuellement au chômage, dans l'attente d'un nouveau challenge à relever sur un banc de touche. Et pourquoi pas en France selon ses dires.

Au micro de BeIn Sports à l'issue de la rencontre, le technicien lusitanien a affirmé qu'il s'imagine très bien découvrir la Ligue 1 dans un futur proche. "Je suis un homme qui a travaillé dans quatre pays différents, j’aime connaître d’autres cultures, j’aime beaucoup apprendre tout le temps", a-t-il concédé. "Travailler dans un nouveau championnat serait une expérience fantastique. Pour l’instant je suis tranquille, j’essaie de vivre du mieux possible avec la famille et les amis et de travailler tranquillement pour espérer avoir l’opportunité de revenir au football".

À de nombreuses reprises, le nom de José Mourinho avait été associé au PSG ces dernières années, mais difficile d'imaginer l'ancien de Porto, de Chelsea, de l'Inter, du Real Madrid et de Manchester United prendre la place de Thomas Tuchel à court terme. En attendant, ce dernier espère tout de même retrouver un poste rapidement. "Je pense que deux, trois mois ça va. C'est après que ça devient difficile. J'espère qu'il y aura une opportunité de retourner dans le football. Des projets ? Mon projet c'est de rester entraineur. Et continuer à m'améliorer. C'est ma profession, mais c'est aussi ma passion", a-t-il également déclaré.