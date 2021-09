Lille : Jocelyn Gourvennec condamne les incidents en tribunes à Lens

L'entraîneur lillois a déploré les violences des supporters ce samedi, lors du derby sur la pelouse de Lens.

Le derby entre Lens et Lille, le premier joué devant du public depuis plusieurs saisons, a viré à la catastrophe samedi, des supporters des deux camps allant jusuq'à en venir aux mains à la mi-temps, après avoir envahi le terrain.

Depuis, les sanctions sont tombées et le RC Lens devra jouer ses deux prochaines rencontres à domicile à huis-clos. Des incidents dénoncés ce mardi en conférence de presse par Jocelyn Gourvennec.

"Je suis très peiné de ce qui s'est passé. On ne va pas au stade pour vivre ça. On a eu des supporters blessés chez nous. Évidemment qu'on est solidaires et on espère qu'ils vont s'en remettre rapidement", a réagi le technicien, à la veille de la réception de Reims en championnat.

"Le football pour moi ce n'est pas ça. Sur le terrain et les bancs, ça s'est bien passé ce match. C'était un derby engagé mais très régulier et correct. Ces situations-là ne sont pas bonnes pour le foot d'une manière générale. Il n'y a pas besoin de souffler sur les braises. Moi je suis peiné par ça, ce n'est pas le football que j'aime.

"Il y a une enquête de la commission de discipline en cours. Quand tu vas à un match en famille, avec tes enfants ta femme où ton mari, tu dois aller à une fête. Tu ne vas pas voir des combats ou des bagarres. C'est la responsabilité de chacun. Il y a un phénomène de groupe et de masse. Sincèrement, j'ai envie que tous les enfants puissent aller au match l'esprit libre. C'est ce qu'on veut tous."

Lui aussi présent face à la presse, José Fonte a également condamné les débordements : “Je crois que dans le foot il n’y a pas de places pour ce genre de choses. On est tous là pour voir un beau spectacle, soutenir les joueurs et avoir un beau match, une belle expérience de stade. Malheureusement, à Nice également (des coups avaient été échangés après un envahissement de stade), on a eu de mauvais exemples. J’espère qu’on pourra changer cela, essayer d’être meilleurs tous ensemble, pour donner un meilleur exemple."