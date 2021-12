Lille : Gourvennec répond à l'agent de Jonathan David concernant un départ en fin de saison

Meilleur buteur de Ligue 1 avec douze réalisations en championnat, Jonathan David s'est encore montré décisif ce mercredi soir en inscrivant le but de la victoire face à Bordeaux en toute fin de match. Un but crucial pour les Dogues qui leur permet de remonter au classement et de terminer la première partie de saison à la huitième place, à seulement cinq points de l'OM, troisième, alors que les hommes de Jocelyn Gourvennec avaient réalisé un début de saison délicat. Qui plus est, Jonathan David s'est aussi mis en évidence en Ligue des champions.

Mercato : L’agent de Jonathan David annonce déjà un départ de Lille

L'international canadien y est pour beaucoup dans la qualification de Lille pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec trois buts marqués en six journées de C1. Pour sa deuxième saison dans le Nord de la France, Jonathan David a passé un cap considérable après une première saison encourageante en Ligue 1. Et forcément, le jeune attaquant de 21 ans risque d'attiser la convoitise l'été prochain et ne va pas s'éterniser dans le championnat de France. En effet, ce mercredi, son agent, Nick Mavromaras, n'y a pas été par quatre chemins dans une interview accordée à Radio Canada.

David quittera Lille l'été prochain

"Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens. C’est normal que tous ces grands clubs soient intéressés par le meilleur buteur de la Ligue 1, mais je peux vous dire qu’aujourd’hui, il n'y a aucune offre officielle", a expliqué l'agent de l'attaquant lillois.

"Je ne peux pas dire le prix aujourd’hui, a répondu son agent sur le prix de son joueur. C’est à voir avec Lille. Mais à la fin, c’est le foot. Jonathan ne va pas le montrer, mais il le sait qu’il fait partie des meilleurs jeunes attaquants dans le monde. Il y a aussi Erling Haaland qui coûte aujourd’hui 75 à 100 millions d'euros. Il y a eu des offres à 150 millions d'euros. Si on veut faire partie de cette liste-là, il faut apprendre à gérer la pression", a conclu Nick Mavromaras.

Gourvennec a peur que cette déclaration perturbe Jonathan David

Après le succès contre Bordeaux, Jocelyn Gourvennec n'a pas échappé à une question sur l'avenir de son attaquant en conférence de presse. L'entraîneur de Lille a pris note de la sortie de l'agent de Jonathan David mais déplore un timing plus que douteux : "Je ne connais pas son agent, a rétorqué l'entraîneur. Il part de très loin en évoquant ça dès la mi-décembre. Il fait son job. C'est un dossier que le président va gérer et bien gérer. Je pense qu'il ne faut pas perturber Jonathan. Il n'a pas besoin de ça, il est bien dans ses baskets.

"Il faut aussi que son agent fasse attention à ne pas lui mettre des choses en tête, parfois ça perturbe les joueurs. On en a déjà vu et on en verra d'autres. Il faut qu'il accompagne son joueur comme il le fait. C'est un garçon qui est très bien et qui bosse bien. Il faut qu'il garde ça. Mais ce n'est pas le moment aujourd'hui de parler de ce qu'il fera en fin de saison. Bien sûr, à 21 ans, en faisant ce qu'il fait, il va attirer des convoitises mais pour avoir parlé avec le président, je pense qu'il est très serein dans ce dossier", a conclu le technciein de Lille.