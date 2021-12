Mercato : L’agent de Jonathan David annonce déjà un départ de Lille

Deux saisons et puis s’en va. Arrivé à l’été 2020, Jonathan David ne fera pas de vieux os à Lille. C’est ce qu’a annoncé son agent au cours d’un entretien avec Radio Canada.

Interrogé sur les intentions futures de son client, Nick Mavromaras n’a pas fait dans la langue de bois. A 22 ans, l’attaquant canadien veut découvrir le très haut niveau et ce, dès l’été prochain malgré un contrat qui va jusqu’en 2025 avec le LOSC.

"Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons, a-t-il assuré. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens. C’est normal que tous ces grands clubs soient intéressés par le meilleur buteur de la Ligue 1, mais je peux vous dire qu’aujourd’hui, il n'y a aucune offre officielle."

Le PSG parmi les prétendants

Après des débuts compliqués dans le Nord, mettant presque deux mois à inscrire son 1er but, Jonathan David cartonne malgré le départ de Christophe Galtier et l’arrivée de Jocelyn Gourvennec. D’ailleurs si les Dogues tâtonnent un peu avec le nouveau coach, le Canadien est comme un poisson dans l’eau avec déjà 15 réalisations en 26 matches.

Des performances de choix qui ont attiré l’attention d’Arsenal ou de Liverpool par exemple et qui pourraient bien faire exploser son prix. Dans sa politique de « trading », Lille ne retiendra pas son joueur mais à quel prix ? Telle est la question…

"Je ne peux pas dire le prix aujourd’hui, a répondu son agent sur le prix de son joueur. C’est à voir avec Lille. Mais à la fin, c’est le foot. Jonathan ne va pas le montrer, mais il le sait qu’il fait partie des meilleurs jeunes attaquants dans le monde. Il y a aussi Erling Haaland qui coûte aujourd’hui 75 à 100 millions d'euros. Il y a eu des offres à 150 millions d'euros. Si on veut faire partie de cette liste-là, il faut apprendre à gérer la pression."