Real Madrid : Eden Hazard vers un retour à Lille ?

Eden Hazard traverse une période difficile au Real Madrid, ne se montrant pas à la hauteur de son transfert de plus de 100 millions d'euros de Chelsea en 2019.

Le Belge a lutté pour retrouver la forme dans la capitale espagnole, et bien qu'il soit déterminé à renverser la situation, ses performances décevantes ont conduit à des liens de transfert.

Il y a de grandes questions sur un éventuel transfert, y compris qui serait prêt à signer Hazard, et même combien d'argent le Real Madrid est prêt à perdre.

Mais alors qu'un transfert n'est pas pour tout de suite, le président de Lille, l'ancien club de Hazard, Olivier Létang, refuse d'exclure un retour. "Un retour de Hazard à Lille ? Ce n'est pas impossible. Je me rendrai en Espagne si nécessaire", a-t-il déclaré à L'Équipe du Soir via AS.

"Cela pourrait apparaître comme quelque chose d'impossible. Évidemment, Hazard est un joueur incroyable avec beaucoup de qualité.

"Maintenant, c'est un joueur du Real Madrid et il est sous contrat avec le Real Madrid".

L'article continue ci-dessous

Lille est un club très différent de celui que Hazard a quitté pour Chelsea en 2012.

Les Nordistes ont été champions de Ligue 1 la saison dernière et ont ont fini premiers de leur groupe de Ligue des champions cette saison.

Cela leur donne une bien plus grande chance de décrocher Hazard, mais de grandes questions demeurent quant à savoir si le Belge est en mesure de quitter le Real Madrid.