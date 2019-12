Lille, Gérard Lopez veut conserver le très convoité Osimhen

Le cacique du LOSC veut non seulement conserver Victor Osimhen cet hiver, mais aussi l'été prochain.

Le président de révèle au micro de Canal+ Sport qu'il veut conserver Victor Osimhen, estimant la porte fermée pour l'ataquant des Dogues ce janvier, mais également pour l'été prochain.

« Non non, pas du tout (concernant une porte ouverte pour un départ, ndlr) ! Il y a déjà des intérêts pas loin de ce niveau-là (entre 50 et 80M€). C’est un joueur qui est dans sa courbe ascendante, c’est un jeune joueur qui vient juste d’arriver. (…) C’est même pas que la porte est fermée cet hiver, c’est que j’aimerai la garder fermer cet été », a ainsi tonné le boss du LOSC.

Boubakary Soumaré, convoité par des formations anglaises, pourrait en revanche partir : « C’est un joueur qui est là depuis deux ans maintenant. (...) Il y a cinq-six clubs qui s’intéressent à lui. Il doit aussi s’intéresser aux clubs donc on verra. »