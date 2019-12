Liverpool-Watford (2-0) - Sans séduire, les Reds continuent d'engranger

Grâce à un doublé inscrit par Mohamed Salah, les Reds se sont imposés sans séduire face à Watford (2-0) et poursuivent leur marche en avant.

Leaders incontestés de leur championnat, eux qui comptent 8 points d'avance sur Leicester, deuxième, et 14 sur , les Reds ne laissent même pas les miettes à leurs poursuivants cette saison, eux qui surfent sur leur dynamique impressionnante depuis leur victoire en Ligue des Champions. Ce samedi, en ouverture de la 17ème journée de , a continué d'engranger face à (1-0), lanterne rouge.

Un choc des extrêmes plus équilibré que prévu

Toujours privés de leur sentinelle en la personne de Fabinho, les pensionnaires d'Anfield Road sont venus à bout des partenaires d'Ismaila Sarr. Mais rien n'a été facile pour les hommes de Jürgen Klopp, peu inspirés en terme d'animation offensive, et moins sereins qu'à l'accoutumée défensivement. Durant un premier acte globalement brouillon de part et d'autre, Watford jouait crânement sa chance mais ne concrétisait pas ses quelques situations. Conséquence directe à cela, les visiteurs allaient être sanctionnés par le réalisme de Liverpool, qui ouvrait le score peu avant la pause grâce à un but de l'inévitable Mohamed Salah (1-0, 38e).

Dans ce choc des extrêmes entre le premier et le dernier, l'Egyptien sortait sa formation d'un piège annoncé en enroulant magnifiquement une frappe du pied droit. Au retour des vestiaires, Sadio Mané pensait doubler la mise d'une tête maîtrisée, mais voyait son but refusé pour quelques centimètres (50e). Loin d'être dans un grand jour, Liverpool baissait doucement le pied et permettait à Watford de pointer progressivement le bout de son nez dans ce match.

Libérés malgré leur mauvaise position au classement, les visiteurs passaient proches de l'égalisation à la 82ème minute de jeu, quand Gerard Delofeu trouvait le poteau d'Alisson Becker sur un corner direct. Deux minutes plus tôt, Virgil van Dijk était passé proche d'un but contre son camp... Sans séduire, les Reds assuraient toutefois les trois points en fin de match devant leurs supporters, Mohamed Salah s'offrant un doublé sans forcer (2-0, 88e). Si tout n'a pas été parfait pour une équipe de Liverpool empruntée, nul doute que ces trois points suffiront amplement au bonheur des hommes de Jürgen Klopp.