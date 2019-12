Lille, Galtier : "Une victoire méritée"

L'entraîneur du LOSC a apprécié la performance de ses troupes sur la pelouse de l'AS Monaco ce mardi soir.

est en grande forme et a trouvé son rythme de croisière en ce mois de décembre. Hormis en , les Dogues enchaînent les succès et ont signé une nouvelle victoire face à l'AS ce mardi en . Les Dogues n'ont pas tremblé et n'ont laissé aucune chance aux joueurs de la Principauté. Après la rencontre, Christophe Galtier s'est montré très satisfait de la performance de ses tropes et du résultat.

"C'est notre 5e victoire d'affilée, c'est bien. On a été sérieux, même si j'ai regretté certains relâchements à la pause. Il fallait plus serrer nos lignes. On a eu beaucoup de situations. Notre victoire est méritée. À 2-0, le 3e but est toujours important. Leo (Jardim, le gardien) a fait l'arrêt qu'il fallait (sur le pénalty). Il a été sobre et bien accompagné dans sa préparation par Mike (Maignan). Je l'ai trouvé très calme, serein. Il a fait des arrêts décisifs", a indiqué l'entraîneur de Lille.

"Un tout autre match samedi"

"Ikoné ? Il a fait un très bon match. Il se sent bien physiquement. cela revient. (Sur Renato Sanches) Il est polyvalent. Il percute sur le côté. Je sais qu'il peut être performant dans le coeur du jeu. Mais on gagne ainsi actuellement et je ne veux pas dérégler l'équipe. L'organisation actuelle permet aux joueurs d'être plus à l'aise. Pour moi, cette victoire n'aura aucun impact pour samedi (Lille rencontrera l'ASM en championnat). On attendait Monaco dans différents systèmes. Ce sera un tout autre match. Je ne pense pas à l'ascendant psychologique. Monaco voudra réagir. Il nous faudra être encore très forts" a ajouté le Français.

L'entraîneur de Lille a donné des nouvelles de Victor Osimhen sorti en première période : "C'est plus rassurant que ce qu'on avait eu à la mi-temps. Il a eu des vertiges et des douleurs à la poitrine donc on a eu un peu peur". "On vient d'avoir des nouvelles et d'échanger avec lui : tout est rentré dans l'ordre. Il va bien. En revanche, je ne sais pas s'il va rester en observation ici à Monaco ou s'il repart avec nous. J'attends le bilan médical. Je ne sais pas non plus s'il sera là samedi contre l'ASM".

Autre joueur blessé, Jérémy Pied dont Christophe Galtier a également donné des nouvelles. Sorti en première période et remplacé par Mehmet Zeki Celik (30e), Pied "a senti une pointe à la cuisse", a confirmé l'entraîneur du LOSC ce mardi après la victoire de Lille à Monaco. "Je pense qu'il sera forfait pour samedi", a ajouté Christophe Galtier, en référence au dernier match avant la trêve, de nouveau face à l'AS Monaco.