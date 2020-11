Lille, Galtier : "On ne va pas s'endormir sur les compliments"

L'entraîneur de Lille ne veut pas se reposer sur ses lauriers et a apprécié la réaction de ses joueurs face à Lorient, après la défaite à Brest.

Le LOSC a une fois de plus délivré une prestation solide en et se positionne comme un prétendant à la seconde place du championnat. Après sa première défaite de la saison à Brest avant la trêve internationale, a balayé Lorient ce dimanche soir avec un doublé de Yazici, un but d'Araujo et le premier but en match officiel de Jonathan David avec les Dogues. Après la rencontre, Christophe Galtier était fier de ses joueurs, des propos relayés par L'Equipe.

"La soirée parfaite ? Oui, on a fait un match très appliqué, à l'opposé de Brest, mais peut-être qu'il a été aussi appliqué car il y avait eu ce trou d'air de 37 minutes à Brest. Il fallait respecter un certain équilibre car c'était une équipe forte sur les transitions, mais il fallait aussi être performants face à un bloc bas. Mes joueurs ont beaucoup tenté, il y a eu beaucoup de jeu entre les lignes, c'est une belle victoire, même si à 1-0, on leur donne l'occasion de revenir, ce qui m'a fait enrager. Heureusement, Mike (Maignan) a été très performant sur ce face-à-face, et à la mi-temps il a fallu repréciser les choses. Les joueurs ont pris plaisir à s'exprimer", a indiqué Christophe Galtier.

"Yazici est sur une bonne dynamique"

"Pélissier dit qu'on est le seul rival du PSG ? Christophe est un bon collègue, il me met bien la pression. Il y a beaucoup d'équipes qui se placent en haut, , , , ce sont des équipes qui jouent un match par semaine. Et l'OM, qui a deux matches en retard. Quand vous enchainez les matches, on y laisse des efforts, de l'énergie, des joueurs, on verra où on basculera à mi-saison, on ne va pas s'endormir sur les compliments", a ajouté le technicien français.

Christophe Galtier a encensé Yusuf Yazici, en grande forme depuis quelques semaines, avec des prestations abouties notamment en : "Yusuf est sur une bonne dynamique, il est en train de trouver ses repères dans une organisation qui lui va bien, dans un secteur où il y a beaucoup de concurrence, ce qui oblige à être à son niveau. Il fait beaucoup d'efforts, c'est un joueur avec qui je partage avec beaucoup de moments. Il est très adroit devant le but".

"Comme deuxième attaquant ou 10, quand vous avez quelqu'un qui est adroit, ça offre beaucoup de possibilités. Il a une relation forte avec Jonathan (David), ils avaient été ensemble à Milan. Ce soir, ils ont été très bons un sur le plan défensif, ils ont été très précis dans leur placement. Je les ai trouvés très complémentaires. C'est bien pour un entraîneur qu'une relation se crée entre deux joueurs", a conclu l'entraîneur du LOSC.