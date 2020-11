Lille-Lorient (4-0) - Les Dogues ne font qu'une bouchée des Merlus

Au-dessus dans tous les compartiments du jeu, Lille s'est largement imposé devant Lorient. Yazici a mis un doublé, David a débloqué son compteur.

Il n'y aura pas eu de suspens ce dimanche soir au stade Pierre Mauroy. Supérieurs à leur adversaire dès les premières minutes, les Dogues auront eu besoin d'une petite demi-heure pour prendre l'avantage, pour ne plus jamais douter.

Dans les premières minutes, Jonathan Bamba est d'abord contré par la défense des Merlus, avant que Jonathan David ne bute sur Nardi avant de voir sa reprise instantanée s'envoler dans le ciel nordiste.

Et c'est finalement Yusuf Yazici qui fait une différence devenue inéluctable au fil des minutes. L'ouverture de Bamba dans la surface est lumineuse, et si le but est d'abord refusé pour hors-jeu, il n'en est rien. est devant (1-0, 29e).

Jonathan David, une nouvelle remuant sur le front de l'attaque, n'est toujours pas en réussite et trouve ensuite le poteau sur un bon centre de Pied, juste avant la pause.

Un petit but d'avance à la pause qui aurait pu disparaître sans une sortie parfaite de Maignan aux devants de Wissa, seule véritable opportunité des Merlus. Une avance qui croît rapidement au retour des vestiaires pour les hommes de Galtier avec une nouvelle fois Yazici à la conclusion d'une belle action collective suite à une récupération haute (2-0, 51e).

Pas rassasiés pour autant, les Dogues continuent d'attaquer et de mettre à mal l'arrière-garde bretonne. Yazici, décidément dans tous les bons coups, sert Luis Araujo qui n'a plus qu'à ouvrir son pied gauche pour le troisième but de la soirée (3-0, 57e).

Lorient tente bien de sortir quelque peu dans les 20 dernières minutes, mais c'est trop peu pour priver le LOSC de son premier clean sheet en quatre matchs. Paul Nardi remporte un dernier duel devant Lihadji et Lille peut finalement fêter le premier but en de Jonathan David dans les derniers instants après un bon travail de l'ancien marseillais (4-0, 90e).

Voilà les Lillois qui en profitent pour récupérer leur deuxième place, à deux petits points du PSG.