Ligue 1 - Jonathan Bamba (Lille) élu meilleur joueur d'octobre

L'attaquant du LOSC devance Le Parisien Kylian Mbappé et le Monégasque Wissam Ben Yedder.

L'UNFP a dévoilé ce vendredi 20 novembre l'identité du meilleur joueur du mois d'octobre en .

Pour rappel, trois joueurs étaient en lice : Jonathan Bamba ( OSC), Wissam Ben Yedder (AS ) et Kylian Mbappé ( ).

Un derby gagné comme principal fait d'arme

Finalement, c'est le premier cité qui est récompensé, lui qui a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives en octobre avec les Dogues.

Il s'est notamment mis en évidence lors du derby face au avec un but et deux offrandes, pour le plus grand bonheur de ses supporters.

L'UNFP précise que Jonathan Bamba a reçu 41% des voix, contre 36% pour Kylian Mbappé et 23% pour Wissam Ben Yedder.