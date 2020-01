Lille, Gabriel ne fera aucun cadeau à Neymar

Dans un entretien au Parisien, le joueur du LOSC affirme qu'il ne fera aucun cadeau à son compatriote.

le LOSC accueille le ce dimanche soir pour un choc qui opposera notamment deux compatriotes brésiliens.

Et Gabriel ne compte pas faire de cadeaux à Neymar. Le défenseur central lillois de 22 ans compte tout faire pour gêner le virtuose francilien lors de cette rencontre.

« Dans le football, il y a des tacles, des fautes, c’est normal ! Dimanche, il y aura beaucoup de fautes des deux côtés. Evidemment, on regarde des vidéos de lui pour bien défendre. Mais on ne se focalise pas que sur lui. On va tout faire pour le neutraliser. C’est quelqu’un que je connais bien. Son frère est un ami à moi. En dehors des matchs, on s’appelle souvent. Ces derniers jours, on a échangé des messages pour se chambrer. Sur le terrain, ce sera autre chose, je pars au combat », a confié Gabriel au Parisien ce dimanche; Neymar est donc prévenu.