Lille - Christophe Galtier : "Je ne vais pas m'endormir sur ce classement"

Leader surprise de la Ligue 1, le LOSC se déplace sur la pelouse de Bordeaux ce mercredi soir avec l'ambition de préserver son statut en Gironde.

Tombeur de Dijon ce dimanche après-midi, Lille a pris les rênes de la Ligue 1 après la défaite du PSG sur la pelouse de Lorient un peu plus tôt. Plutôt séduisants en première période, les Dogues se sont ensuite contentés de gérer leur avantage au cours d'un deuxième acte moins abouti.

Suffisant en tout cas pour se retrouver seuls en tête après 22 journées dans un championnat de France plus serré que jamais. Ce mercredi, c'est un test d'un autre niveau qui attend les Dogues, eux qui se déplacent sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

"On est premiers mais on n'est pas favoris"

Alors que la saison est encore longue et que la concurrence fait rage dans les hauteurs du classement, Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, aborde la suite avec humilité. "Je ne vais pas m'endormir sur ce classement. C'est une satisfaction, une grande performance, c'est vrai. Mais cela n'aura servi à rien si on ne maintient pas notre exigence jusqu'à la fin", a d'abord confié le technicien français en conférence de presse, qui voit en Lyon en avance grâce à son calendrier.

"Il y a quatre équipes qui peuvent actuellement prétendre aux places européennes. Il faut insister sur les micro-détails qui font la différence au très haut niveau. On est premiers mais on n'est pas favoris. Lyon a un calendrier plus favorable", a ensuite ajouté l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne, méfiant.

Un moyen de mettre la pression sur les hommes de Rudi Garcia ? Pour rappel, ce dernier avait lui-même estimé que Lille était probablement l'équipe la mieux armée pour aller remporter le titre de Champion de France en fin de saison. Pour une fois, la lutte fait rage sur le podium, et on ne va pas s'en plaindre !