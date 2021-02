Aulas évoque un retour de Benzema

Jean-Michel Aulas continue d’espérer que Karim Benzema reviendra à l'OL comme il l'a confié au micro de RMC.

Karim Djaziri, l’ancien agent de Karim Benzema, évoquait récemment un retour probable l'OL "Dans les rêves de Karim, il y a un retour à Lyon pour y faire de grandes choses".

"Je sais qu’il y a eu des contacts l’année dernière avec Juni (Juninho, le directeur sportif, ancien coéquipier de Benzema à Lyon)", a glissé pour sa part Jean-Michel Aulas, au micro de RMC.

"Pour le moment, je n’ai pas eu Karim, a ajouté l'homme fort des Gones. Ceci étant, si c’était possible, évidemment qu’on trouverait des solutions qui permettent de le faire."

"Ça serait un rêve pour tous nos supporters, s'est émerveillé le cacique lyonnais dans l'émission "Comme jamais" sur RMC Sport 1, qui lui sera consacrée et qui sera diffusée vendredi soir.

"Je n’ose pas y croire", tempère néanmoins Aulas qui aimerait que le retour du natif de Bron à Lyon se réalise, mais qui ne se berce pas d’illusions "pour ne pas être déceptif après".

Pour rappel, lors d'une récente conférence de presse, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a évoqué cette rumeur.

« Si je blaguais, je dirais que c'est l'ex-agent de Karim qui a dit ça. Ce n'est pas Karim qui parle. On ne peut pas donner une grande crédibilité à ça. C'est un ancien lyonnais titulaire dans l'une des meilleures équipes du monde. Ce serait fantastique que Karim remette le maillot de l'OL un jour mais on n'est pas dans les supputations, « machin ou le concierge de son immeuble a dit ça ». Ce qui est sûr, c'est qu'il envoyé un message à Tino Kadewere avant le derby, ça c'est super parce que Karim est l'idole de Tino. J'ai trouvé ça super. S'il n'est plus très bien au Real, il n'y pas de problème. »

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022, Karim Benzema a toujours l'OL dans son cœur, club qu'il a rejoint l'année de ses dix ans et avec lequel il a fait ses débuts en pro en 15 janvier 2005.