Lille - Christophe Galtier : "Ce parcours en C1 restera de l'apprentissage"

Malgré l'élimination de son équipe et son incapacité à gagner un match en C1, l'entraîneur du LOSC espère faire de ce parcours une force.

Dernier du groupe H avec un maigre point au compteur, le LOSC était d'ores et déjà distancé dans la course à la qualification pour les phases finales. Toujours en quête de leur premier succès en C1 cette saison, les Dogues sont tombés sur meilleurs qu'eux ce mercredi soir face à l' Amsterdam (0-2), une équipe qui avait été dans le dernier carré de la compétition lors de la campagne précédente et qui s'était déjà imposée 3-0 lors du match aller.

"Ces matches-là vont nous servir par la suite"

S'il n'y a pas eu photo entre les Français et les Hollandais mercredi soir, Christophe Galtier, l'entraîneur des Nordistes, préférait retenir le positif de cette campagne européenne sous le signe de l'apprentissage selon lui. "Ce parcours en C1 restera de l'apprentissage. Il faut être efficace dans la zone de vérité. L'Ajax l'a été. C'est le constat que je dois faire. Mon groupe aurait mérité au moins une victoire par rapport au travail fourni et à l'envie de faire les choses. Notre public a été extraordinaire sur les trois rencontres. J'aurais aimé pour mes joueurs et pour lui que nous puissions l'emporter", a confié le technicien, en conférence de presse d'après-match.

"C'est le niveau le plus haut. Nous étions dans un groupe très difficile (Ajax, , Valence CF) avec des équipes qui ont l'habitude de cette compétition, avec des effectifs incroyables. On a essayé de jouer pour marquer à chaque fois. On a manqué nos occasions favorables par précipitation ou à cause des gardiens adverses. En fin de compétition, le doute a pu s'installer car nous ne la mettions pas au fond. Je suis persuadé, en étant très sincère, que ces matches-là vont nous servir par la suite", a ajouté Christophe Galtier, fidèle à sa réputation de bâtisseur, arrivé à pour mener à bien un projet sur le long terme.