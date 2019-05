Lille, Christophe Galtier appelle à l'indulgence pour Neymar après son coup de sang

L'entraîneur du LOSC espère que la Commission de discipline de la LFP sera clémente envers Neymar pour son coup de sang contre un spectateur.

La scène est commentée en et au depuis une semaine. On y voit Neymar perdre ses nerfs après avoir entendu des propos offensants de la part d'un spectateur quand les joueurs du ont monté les marches pour recevoir leurs médailles après le match contre Rennes en finale de la (2-2, 5-6 tab), samedi dernier, au Stade de France.

En file indienne comme le veut la tradition, les hommes de Thomas Tuchel sont alors passés au milieu de la foule, où quelques noms d'oiseau proférés par un supporter ont fusé. Dans l'ordre, Gianluigi Buffon, Layvin Kurzawa, Marco Verratti et Neymar donc (qui suivait Angel Di Maria) ont tous eu droit à leur "petit mot". Déjà énervé par le dénouement de la soirée et certainement échaudé par les invectives du spectateur, l'attaquant du Paris Saint-Germain a alors réagi en lui assénant une petite claque.

La Ligue de Football Professionnel a indiqué ce vendredi l'ouverture d'une enquête pour le cas du Brésilien, qui pourrait être sanctionné au vu des images. Le Paris Saint-Germain, de son côté, prépare sa défense avec plusieurs vidéos à l'appui pour appeler à l'indulgence. Mais le club de la capitale ne sera pas le seul à défendre cette position.

Christophe Galtier, l'entraîneur de , espère lui aussi une certaine clément de la Ligue après cet épisode. "Quand vous avez perdu et que vous avez dans le protocole l'obligation de monter les matches, vous n'avez pas envie mais vous respectez le protocole, et respecter le protocole c'est respecter les vainqueurs. Dans ce sens-là Paris a été exemplaire. Ensuite vous passez au milieu des gens et quelqu'un vous interpelle de manière à chambrer, ou de manière agressive. Il n'y a que quand on n'a pas été un sportif de haut niveau que l'on ne peut pas comprendre cette réaction".

"J'ose espérer que la Commission de discipline sera très clémente. C'est tombé sur Neymar mais ça aurait pu tomber sur le petit Marco Verratti juste avant qui lui a été traité de raciste (...) Il a repoussé ce supporter sans lui avoir fait mal, sans l'agresser physiquement comme on a pu le dire...".

"Neymar doit s'en vouloir, mais qui a été sportif de haut niveau peut comprendre la réaction", a conclu Christophe Galtier.