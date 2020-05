"Osimhen ne rejoindra Tottenham que si Kane parte"

L'agent de Victor Osimhen a confirmé les contacts avec Tottenham, mais il a conditionné son arrivée chez les Spurs à un départ de Harry Kane.

L'agent de Victor Osimhen, Ariyo Igbayilola, a affirmé que l'attaquant du LOSC ne rejoindra que si Harry Kane venait à quitter le club.

Osimhen est devenu l'un des joueurs les plus prisés du continent après une superbe campagne 2019-20 au Stade Pierre Mauroy. L'athlète de 21 ans a rejoint en provenance de l'équipe belge de Charleroi l'été dernier, et a depuis contribué avec 18 buts et six passes décisives pour la cause lilloise toutes compétitions confondues. Une multitude de clubs de haut niveau se seraient alignés pour essayer de signer l'international nigérian lors de la réouverture du marché des transferts, dont Tottenham et .

Igbayilola a confirmé que le manager de l'équipe londonienne, Jose Mourinho, l'a contacté pour discuter de la disponibilité d'Osimhen, mais a déclaré que la présence de Harry Kane est susceptible de saborder tout accord potentiel. L'agent de la star de Lille a déclaré à The Cable: "Quand Mourinho nous a parlé, on lui a immédiatement demandé si Harry Kane était partant ? Si Kane joue toujours pour Tottenham, est-ce que Victor, lui, jouera ? Parce qu'il lui sera toujours préféré à ce poste. Kane est leur attaquant numéro un et il est le capitaine de l' , tout cela fonctionnera toujours pour lui dans le club mais au détriment de Victor."

Le représentant de la star nigérienne a assuré qu'il était en quête d'une formation où son client pourra se produire régulièrement et donc progresser. Autrement, autant rester chez les Dogues au moins une année de plus. "Il a besoin d'un club où il jouera toujours des matchs complets semaine après semaine. À ne pas garder sur le banc", a-t-il souligné.

Kane est fortement pressenti pour bouger cet été après avoir admis en mars qu'il n'hésiterait pas à quitter Tottenham afin d'assouvir ses ambitions et ajouter des trophées à son palmarès personnel.