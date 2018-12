Ligue Europa - Le tirage au sort complet des 16es de finale

Ayant été effectué à Nyon ce lundi, le tirage au sort des 16es de finale de Ligue Europa a réservé quelques quelques belles affiches.

Quatre jours après la fin des phases de groupes, marquée par la qualification du Stade Rennais dans le sprint final grâce à sa victoire face à Astana, le tirage au sort des seizièmes de finale de la Ligue Europa a été effectué ce lundi au siège de l'UEFA, à Nyon (Suisse).

Ainsi, les 32 équipes qualifiées pour les phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes connaîssent désormais leurs adversaires respectifs. Et force est de constater que le tirage au sort a offert de belles affiches. À noter que si le tirage au sort a d'ores et déjà été effectué, il faudra patienter pour assister à ces rencontres, puisque les matches allers seront joués le 14 février, les matches retours le 21 février.

Seul représentant français, le Stade Rennais hérite du Bétis Séville

En dehors du Stade Rennais, ce tirage au sort a offert d'intéressantes confrontrations, des clubs comme Arsenal, Chelsea, Naples ou encore l'Inter Milan étant présents dans ces phases finales. Voici les 16 affiches tirées au sort ce lundi.

Le tirage au sort complet :

Plzen - Dinamo Zagreb

Club Bruges - Salzbourg

Rapid Vienne - Inter Milan

Slavia Prague - RC Genk

Krasnodar - Bayer Leverkusen

Zürich - Naples

Malmö - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Francfort

Celtic Glasgow - FC Valence

Stade Rennais - Bétis Séville

Olympiakos - Dynamo Kiev

Lazio - FC Séville

Fenerbahçe - Zénith

Sporting Portugal - Villareal

Bate Borisov - Arsenal

Galatasaray - Benfica