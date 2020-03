Ligue des Nations - Didier Deschamps : "Il y aura de belles affiches"

Le sélectionneur de l'Equipe de France s'est confié au micro de la chaîne L'Equipe, évoquant notamment le tirage au sort de la Ligue des Nations.

À partir du moment où nous sommes en Ligue A, il y a des adversaires de haut niveau car ce sont les mieux classés. Après on aurait peut-être pu avoir sur le papier des adversaires un peu en-dessous. Cette compétition est là aussi pour faire la différence par rapport à des matches amicaux donc il y aura de belles affiches, même si ça n'occupe pas mon esprit aujourd'hui, où c'est plus les matches de mars et l'Euro.

Surpris par l'investissement des joueurs lors de la première édition ?

On jouait l' et les . La motivation ils doivent toujours l'avoir, même si au-delà du fait qu'il y a un objectif qui est de finir premier et de se qualifier, ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est la compétition et ce sont des adversaires prestigieux. Ce n'est pas un Euro ou une Coupe du Monde mais c'est une compétition qui est belle.

Je n'ai pas les réponses. Evidemment, je suis conscient des risques qu'il y a, on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Nos prochains matches sont fin mars, on devra s'adapter en espérant que la situation s'améliore mais cela ne dépend pas de nous. Il ne faut pas dramatiser mais je pense qu'il y a un danger qui est là, il ne faut pas le banaliser non plus, ni les conséquences qu'il peut avoir sur les compétitions de football... En espérant que cela ne prenne pas des proportions encore plus grandes.

Je ne suis pas sélectionneur pour les JO, c'est Sylvain Ripoll. Apparemment, le PSG s'est opposé à la sélection de Kylian Mbappé, cela ne concerne pas que les joueurs français. L'employeur c'est le PSG et ce n'est pas forcément le seul club s'y soit opposé. Pour l'aspect sportif, chaque Nation essaie d'avoir les meilleurs joueurs, mais moi ce qui est important c'est que je sais que le PSG ne s'oppose pas à ce que Kylian fasse un Euro et je compte sur lui.