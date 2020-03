JO - Kylian Mbappé et Neymar retenus par le PSG ?

Selon les informations de L'Equipe, le Paris Saint-Germain aurait signifié son intention de s'opposer aux participations de Mbappé et Neymar aux JO.

Déterminé à marquer le football de son empreinte, Kylian Mbappé, en bon compétiteur, souhaite disputer et remporter les Jeux Olympiques 2020 cet été, à Tokyo, avec les Bleus. Alors que la volonté du natif de Bondy est claire, celle de Noël Le Graët, le président de la FFF, l'est aussi, lui qui a d'ailleurs évoqué le sujet dans les colonnes de L'Equipe, lundi soir. "Mbappé est dans une pré-liste de 80 joueurs pour les JO, établie par Sylvain Ripoll", avait notamment confié le dirigeant.

"Les présidents de clubs, en général, trouvent que les dates ne sont pas bonnes. C’est comme ça... J’ai vu Nasser. Je lui ai demandé comment allait Mbappé. Il m’a dit : "Très bien". On en est là...", avait ensuite ajouté Noël Le Graët, conscient que le PSG aurait vraisemblablement du mal à accepter que sa pépite s'envole pour le après avoir disputé l' . Et selon les informations de L'Equipe, c'est justement ce qui serait en train de se produire actuellement.

Le PSG refuserait de libérer Mbappé et Neymar pour les JO

En effet, le Champion de en titre aurait "adressé, en fin de semaine dernière, un courrier à la FFF pour lui signifier, notamment, son opposition à la sélection de Mbappé pour les Jeux Olympiques", écrit le média français, qui précise que Neymar ne sera pas autorisé non plus à disputer les JO avec le . Pour rappel, les Jeux Olympiques ne sont pas une compétition FIFA, et les clubs n'ont donc pas l'obligation de libérer leurs joueurs.

"La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j'y aille, je n'irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leo (Leonardo). Et si je n'arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j'aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière", avait glissé Kylian Mbappé en décembre dernier, dans un entretien à France Football.