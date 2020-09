Ligue des nations – France-Croatie : Avec 31 buts, Griezmann égale Zidane

Antoine Griezmann devient le cinquième meilleur buteur des Bleus.

En égalisant à la 43e minute face à la , Antoine Griezmann a inscrit son 31e but en équipe de et égale ainsi Zinédine Zidane.

Griezmann et Zidane occupent la 5e place du classement des buteurs de l'équipe de France.

Les meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus

1) Thierry Henry : 51 buts

2) Michel Platini : 41 buts

3) Olivier Giroud : 39 buts

4) David Trezeguet : 34 buts

5) Zinédine Zidane et Antoine Griezmann : 31 buts

7) Just Fontaine et Jean-Pierre Papin : 30 buts