Ligue des Champions - Real-PSG, choc entre deux des équipes qui courent le moins

D’après les chiffres de Marca, le Real Madrid et le PSG sont deux des équipes qui courent le moins en C1 cette saison.

Tout vient à point à qui sait attendre, dit le dicton. Le et le , qui s’affronteront ce mardi soir au Santiago-Bernabeu dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, en savent quelque chose.

Car oui, selon les chiffres de Marca, le PSG est tout simplement… l’équipe qui court le moins en Ligue des Champions cette saison, juste devant le et bien évidemment avec le Real Madrid derrière pour compléter le podium.

Respectivement, le club français et les deux ogres espagnols ont parcouru 419,6 kilomètres, 420,4 kilomètres et 420,5 kilomètres. Vous l’aurez compris, cela ne se joue à rien entre les trois formations, mais cette tendance s’explique en plusieurs points.

Le Slavia domine le classement inverse

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’il s’agit de trois équipes qui ont souvent - la plupart du temps ? - la possession du ballon. Forcément, cela force l’adversaire à courir et annule donc l’effet inverse. D’autant plus que le PSG, le Barça et le Real possèdent des joueurs offensifs que nous allons qualifier de "réticents" - et il s'agit d'un euphémisme - face aux efforts défensifs.

Il semble donc logique de voir ces équipes sur le podium des formations qui courent le moins. Quid du classement inverse, avec les formations qui se dépensent sans compter ? Il est dominé par le Slavia Prague (486,8 kilomètres parcours), suivent le (473,7 kilomètres parcours) et le (463,4 kilomètres parcours).