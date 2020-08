Ligue des champions - PSG : la finale retransmise au Parc des Princes, devant 5 000 personnes

Le PSG diffusera la finale de la Ligue des champions dimanche au Parc des Princes. En raison du Covid-19, seules 5 000 personnes accéderont au stade.

Historique ! En battant Leipzig (3-0) ce mardi à l'Estàdio da Luz, le a validé sa place en finale de la . Une première pour le club de la capitale, qui travaille d'arrache-pied désormais pour offrir la plus belle des soirées à ses supporters.

Dimanche, le PSG retransmettra la grande finale, contre le ou l'OL, au Parc des Princes. Afin de respecter la jauge imposée par le gouvernement en raison du Covid-19, seules 5 000 personnes auront accès à l'enceinte - en comptant le staff et le personnel mobilisés pour la rencontre.

15 euros pour un repas et la retransmission

Les places seront vendues sur le même principe que lors des matches amicaux récemment organisés face à Waasland-Beveren et le Celtic FC. Le club faisant face à une forte demande, il érigera un ordre de priorité afin de facilité l'accès à ses plus fidèles abonnés. Ces derniers devront s'acquitter de 15 euros pour l'achat d'un billet. Ils pourront assister à la retransmission de la finale sur les écrans du stade, et auront également un repas.

En faisant payer la diffusion, le PSG veut ainsi s'éviter qu'il y ait des sièges vides dans la limite de la jauge légale de supporters. Toutes les dispositions seront prises afin de respecter les gestes barrières, avec la mise en place de bornes de gel hydroalcoolique, le port du masque obligatoire et la distanciation sociale, qui devra être respectée par un siège d'écart entre chaque personne présente au Parc des Princes.

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.