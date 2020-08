Historique ! Le PSG écrase Leipzig 3-0 et se qualifie pour sa première finale de Ligue des champions

C'est historique ! En battant le RB Leipzig 3 buts à 0, le PSG s'est qualifié pour sa première finale de la Ligue des champions.

Ils l'ont fait ! Dominateurs tout au long du match, les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée du et vont ainsi participer à leur première finale de . C'est un moment historique pour le club de la capitale qui vient de fêter ses 50 ans !

Di Maria stratosphérique

Les hommes de Thomas Tuchel ont ouvert le score à la 13e minute grâce à une tête de Marquinhos qui reprenait victorieusement un coup franc de Di Maria.

Et c'est ce même Di Maria qui portait le score à 2-0 à trois minutes de la pause. L'Argentin était idéalement servi par Neymar d'une superbe talonnade et ajustait le portier de Leipzig.

Et il était dit que ce serait la soirée Di Maria ! ADM était encore à l'origine du troisième but parisien en délivrait un nouveau caviar pour Bernat, resté dans la surface allemande et qui trompait Gulácsi.

Plus rien n'était marqué dans cette rencontre et le PSG pouvait savourer son succès et sa qualification historique en faisant tourner le ballon dans les dernières minutes du match.

Le PSG aura rendez-vous avec l'histoire le dimanche 13 août. Ce sera contre ou le .

Une première pour la depuis 2004

La qualification du PSG permet à la France de retrouver la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2004. avait éliminé avant de s'incliner en finale contre Porto.

Le PSG devient également le cinquième club français à atteindre la finale après Reims (1956, 1959), Saint-Etienne (1976), Marseille (1991 et 1993 pour l'unique victoire française en C1) et Monaco (2004).

A noter que le PSG jouera sa troisième finale européenne après celles de la Coupe des vainqueurs de coupes en 1996 et 1997.

Le PSG avait remporté celle de 1996 1-0 contre le Rapid de Vienne sur un but de Bruno N'Gotty avant de s'incliner l'année suivante face au sur un penalty de Ronaldo.