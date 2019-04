Ligue des Champions - Tottenham : Pourquoi Harry Kane sera absent contre l’Ajax

Tottenham n’a pas voulu en dire plus sur la possible date de retour d’Harry Kane, qui manquera les demi-finales de Ligue des Champions contre l’Ajax.

va faire face à l’ogre de la Ligue des Champions ce mardi ! Le ? La ? Non, simplement l’équipe qui a éliminé les deux cadors en huitièmes (1-2, 4-1) et en quarts de finale (1-1, 2-1) : l’ Amsterdam. Et les Spurs se frotteront aux Amstellodamois sans leur meilleur joueur, le renard des surfaces Harry Kane.

L’attaquant britannique, qui a fait trembler les filets à 17 reprises en et 5 fois en Ligue des Champions, ne fera pas partie du groupe de Mauricio Pochettino en raison de sa blessure contractée face à , lors des quarts de finale aller de la C1. Alors que son équipe menait 1-0 à domicile, l’international anglais, touché au ligament de la cheville , avait été contraint de sortir du terrain après 58 minutes de jeu.

Pochettino espère Kane pour "la finale de la Ligue des Champions"

En conférence de presse, son entraîneur n’avait pas voulu donner d’indications concernant une possible date de retour, mais il voulait croire à un scénario idéal . "Si vous me demandez aujourd'hui, mon instinct me dit peut-être qu'il peut être disponible pour une éventuelle finale. Parce que je connais Harry, il est déterminé à travailler, à rester concentré et à récupérer le plus rapidement possible. Mais je ne suis pas médecin. Ceci est seulement mon instinct. Je pense qu’il va bien, mais je ne peux pas deviner aujourd’hui" , regrettait alors l'Argentin.

Les Spurs arriveront-ils à faire la différence sans leur joueur le plus décisif ? Face à la défense de fer de l’Ajax, menée par l’impitoyable Matthijs de Ligt, la tâche s’annonce plus que compliquée. L’ancien joueur du , Lucas Moura, devrait en profiter pour être titulaire et Pochettino comptera sur lui pour faire trembler les filets.