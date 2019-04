Tottenham confirme une "blessure au ligament de la cheville" pour Kane

Le club de Tottenham confirme une "blessure au ligament de la cheville" pour Harry Kane.

La soirée aurait pu être parfaite pour mardi soir après la victoire des Spurs (1-0) face à en quarts aller de la sans la blessure de l'attaquant londonien Harry Kane.

Tottenham en dit plus, mais pas tout

Les Spurs ont donné plus d'informations sur la blessure de l'attaquant international anglais via un communiqué publié ce jeudi soir après une batterie de tests effectués sur le buteur et ce dernier souffre de "lésions significatives au ligament de la cheville". Un compte-rendu assez vague qui n'indique pas si la saison de l'attaquant est terminée.

Le staff médical de Tottenham a aussi donné quelques informations sur Dele Alli. Une fracture de la main contractée contre Manchester City va empêcher l'ailier des Lily Whites de participer au match de ce weekend en championnat contre Town.

De bien mauvaises nouvelles pour les supporters des Spurs, qui, pour rappel, sont engagés dans une bataille acharnée pour le Top 4 de juste un point devant leur rivaux londoniens d' , sans oublier leur lutte en Ligue des champions avec un match retour très attendu prévu contre City.

La blessure de Kane est certainement celle qui inquiète le plus les fidèles de Tottenham.

Sorti sur béquilles du vestiaire des Spurs, l'attaquant anglais pourrait bien faire une croix sur les prochaines semaines de compétition. Mauricio Pochettino, le manager des Spurs, partageait cette inquiétude en conférence de presse d'après-match mardi soir.

"Il s'est tordu la cheville, c'est une action où il peut s'abîmer encore les ligaments. Ça n'a pas l'air bien. C'est douloureux, mais il faudra voir dans les prochains jours", avait indiqué l'entraîneur argentin. Le staff médical des Spurs promet une enquête approfondie et une nouvelle évaluation sur l'état de la cheville de Kane "dans les prochaines semaines", ce qui n'augure de rien de bon...