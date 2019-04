Tottenham, Pochettino : "Mon instinct me dit que Harry Kane sera prêt pour la finale de la Ligue des champions"

Blessé contre Manchester City, l'attaquant anglais pourrait être présent en finale de C1 en cas de qualification des Spurs selon l'Argentin.

va devoir faire sans Harry Kane en demi-finale de la . Les Spurs seront privés de leur meilleur atout, l'international anglais s'étant blessé lors du quart de finale retour face à , ainsi que de Heung-Min Son, suspendu au match aller. Il y a quelques semaines, la tendance n'était pas à l'optimisme pour Harry Kane dont la saison pourrait être terminée, mais son entraîneur croit encore à un retour de l'Anglais d'ici la fin de la saison.

Interrogé en conférence de presse, Mauricio Pochettino a ouvert la porte à un retour de Harry Kane en cas de finale de Ligue des champions : "Si vous me demandez aujourd'hui, mon instinct me dit peut-être qu'il peut être disponible. Parce que je connais Harry Kane, il est déterminé à travailler, à rester concentré et à récupérer le plus rapidement possible. Mais je ne suis pas médecin. Ceci est seulement mon instinct. Je pense qu’il va bien, mais je ne peux pas deviner aujourd’hui".

"Dur de regarder les matches à la maison"

"Il pourrait être disponible avant ou après la finale de Ligue des champions. Cela dépendra de sa rééducation. Maintenant, il est dans une très bonne période qui avance rapidement. Mais le dernier moment est toujours la situation la plus difficile - prendre la décision de jouer ou non. Ne pas être impliqué dans ces matches, vivre cette expérience, c'est toujours difficile pour les joueurs - de les regarder à la maison", a ajouté l'entraîneur des Spurs. Pour qu'un tel dilemme se pose, Tottenham devra encore passer l'obstacle pour disputer sa première finale de C1.

Mauricio Pochettino espère aussi récupérer Serge Aurier, Erik Lamela, Moussa Sissoko et Harry Winks rapidement : "Ce n’est pas la même chose que d’être là. Bien sûr, c’est difficile, mais ils sont très heureux car il leur est possible de jouer en demi-finale ou en finale. C’est maintenant une motivation énorme pour travailler dur et se concentrer sur le rétablissement le plus rapidement possible. Il faut que tous les joueurs aient la confiance nécessaire pour pouvoir participer".

"Cette expérience du passé est tellement importante pour le moment où des joueurs clés sont blessés. Vous pouvez arriver à un moment décisif avec des joueurs qui n’ont jamais eu la possibilité de jouer dans des matchs importants auparavant, puis comment pouvez-vous attendre de leur part une performance de haut niveau? Nous avons 25 joueurs dans l'équipe et chaque joueur a la possibilité d'être sélectionné à chaque match et c'est un élément clé", a conclu l'Argentin.