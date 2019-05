Ligue des Champions - Naples devra désormais jouer ses matches à Bologne

Le stade San Paolo ne répondant plus aux normes de sécurité exigées par l'UEFA, Naples devra joueur ses matches de LDC à Bologne, l'an prochain...

Au delà de l'aspect sportif, la Ligue des Champions est aussi l'occasion pour les équipes européennes et leurs supporters de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles villes et de nouvelles enceintes. Parmi celles-ci, celle du Napoli, le stade San Paolo, fait figure de destination incontournable.

Réputé pour son ambiance surréaliste, son speaker capable de faire lever les nombreux tifosis présents et pour sa piste d'athlétisme, cette antre mythique est connue de tous les amoureux de football. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce douzième homme a bien souvent aidé les joueurs napolitains à se surpasser.

Le San Paolo ne répond plus aux normes de l'UEFA

Néanmoins, le Stade San Paolo est aussi pointé du doigt par certains détracteurs. En cause, sa vétusté, qui n'assure pas forcément une sécurité de tous les instants aux nombreux spectateurs qui viennent par milliers garnir ses tribunes. Et force est de constater que si cela était jusque là toléré par les instances européennes, les récentes décisions, drastiques, ne devraient pas manquer de faire réagir, si bien en que dans le reste de l'Europe.

La FIGC vient d'annoncer que l'année prochaine, le Napoli jouera ses matchs de Ligue Des Champions au Stadio Renato Dall'Ara de Bologna !



Interdiction de jouer au San Paolo qui n'est plus aux normes pic.twitter.com/Yr73ULgWIj — FrSerieA (@FrSerieA) 7 mai 2019​

Et pour cause, la Fédération italienne de football a annoncé ce mardi que le club entraîné par Carlo Ancelotti devra désormais disputer ses prochaines rencontres de au Stadio Renato Dall'Ara de , soit à plus de 550 kilomètres, le San Paolo ne répondant plus aux normes exigées par l'UEFA.

Une décision qui repose bien entendu sur des critères purement sécuritaires, qui handicape toutefois considérablement les fervents supporters du Napoli, et donc le club présidé par Aurelio de Laurentiis... Reste à savoir si celle-ci est ferme et irrévocable. Si c'était le cas, la Ligue des Champions dirait vraisemblablement adieu à l'une de ses enceintes les plus mythiques, en tout cas de manière temporaire.