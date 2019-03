Ligue des champions - L’UEFA a sanctionné Neymar suite à ses propos tenus après PSG-Manchester United

Le Brésilien, présent au Parc des Princes pour le match retour de Ligue des champions, avait été très virulent avec l'arbitrage après le match.

L'UEFA a annoncé avoir ouvert une procédure disciplinaire contre Neymar après le match retour des huitièmes de finale de . La star du club de la capitale a d'ores et déjà été sanctionnée par l'instance du football européen. La nature de la sanction sera connue plus tard (communiqué). Le Brésilien avait vivement critiqué l'arbitrage de M. Skomina.

Le 6 mars dernier, le PSG a connu une véritable désillusion en s'inclinant en huitième de finale retour de Ligue des champions contre (1-3), une défaite qui avait entraîné l'élimination des Rouge et Bleu de la compétition. Le troisième et dernier but des Red Devils, inscrit dans les tous derniers instants du match sur un penalty accordé suite à l'intervention du VAR, avait beaucoup fait parler.

Immédiatement après la rencontre, Neymar s'était déchaîné sur les réseaux sociaux à l'encontre de cette décision arbitrale, qualifiée de "honte". Présent ce soir-là au stade malgré sa blessure, le Brésilien avait soutenu ses coéquipiers sur le bord de la pelouse dans les derniers instants du match. "C'est une honte ! Et ils continuent de choisir quatre gars qui ne connaissent rien au football pour revoir l'action au ralenti... cela n'existe tout simplement pas !!! Comment peut-on siffler une main alors qu'il est de dos ?? Ahh... allez vous faire f***", s'était exclamé le joueur après la rencontre.

"Une procédure disciplinaire a été ouverte à la suite du huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et Manchester United à l'encontre de Neymar Junior pour des actes insultants et dégradants contre un officiel du match", a déclaré l'UEFA. En 2009, l'attaquant de Didier Drogba avait été suspendu quatre matches fermes pour avoir lui aussi vivement critiqué l'arbitrage de la demi-finale de Ligue des champions contre Barcelone.