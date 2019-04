Ligue des champions - Demi-finales : streaming, chaînes TV, enjeux... tout ce qu'il faut savoir

Goal vous propose un point complet sur les demi-finales de la Ligue des champions, qui se disputent à partir de mardi.

Il n'y a plus que quatre équipes en lice en Ligue des Champions. Quatre formations, qui ne sont pas forcément celles qui étaient attendues pour aller au bout de l'épreuve mais qui ont toutes l'ambition de pouvoir soulever le Graal. Mais, avant de penser à la finale prévue dans environ un mois, il y a un obstacle à franchir et il s'annonce de taille pour chacun des quatre derniers postulants. Le niveau monte d'un cran, de même que les enjeux, et cela augure quatre belles et excitantes soirées continentales.

La première demi-finale mettra aux prises à l' . Tombeurs respectivement de et de la Juve, les Londoniens et les Amsterdamois n'ont aucune envie de s'arrêter en si bon chemin. La confrontation entre ces deux outsiders, et que peu de monde attendait à ce stade de la compétition, promet d'être très disputée. Les Néerlandais se présentent à cette rencontre dans de meilleures conditions, mais les Spurs auront assurément leur mot à dire. Le faux-pas contre West-Ham (0-1) digéré, ils espèrent repartir de l'avant et prolonger leur belle épopée. Mauricio Pochettino, l'entraineur, a d'ailleurs confié qu'il ne pensait pas du tout à l'échec après tant d'efforts fournis.

L'autre demi-finale mettra aux prises Barcelone à . Deux ténors continentaux, qui cumulent conjointement 10 Coupes aux grandes oreilles. Cependant, cela fait un bon moment que ni les Blaugrana, ni les Reds ne sont montés sur le toit de l'Europe. L'occasion est donc belle de renouer avec la gloire, et cela signifier s'offrir le scalp d'un favori. Avec Lionel Messi dans leurs rangs, les Catalans ont logiquement les faveurs des pronostics. Surtout qu'ils sont fraichement champions d'Espagne et peuvent donc se concentrer complètement sur la C1. Toutefois, les Merseysiders ne se présentent pas à ce rendez-vous en victime expiatoire. Et, il faut surtout se souvenir que les Reds étaient sortis victorieux de leur dernière visite à Nou Camp. C'était en 2006/07, avec le but resté célèbre de Craig Bellamy. Ils l'avaient alors emporté 3-1, et c'est un score qui les arrangerait bien mercredi.

Les rencontres

Les demi-finales débutent ce mardi 30 avril. Les premières manches de ces deux affiches se dérouleront cette saison, et les matches retour la semaine prochaine (7 et 8 mai).

Toutes les rencontres démarreront à 21h.

Tottenham-Ajax Match aller : 30 avril Tottenham Hotspur Stadium Barcelone-Liverpool Match aller : 1 mai Camp Nou Liverpool-Barcelone Match retour : 6 mai Anfield Ajax-Tottenham Match retour : 7 mai Johann Cruyff Arena

Où regarder les matches

En les rencontres seront diffusées sur RMC Sport, désormais détenteur exclusif des droits pour les deux compétitions européennes : la et .

Où et quand aura lieu la finale ?

Une fois les demi-finales achevées, il ne restera plus que la finale à disputer. Elle se tiendra bien sûr sur un terrain neutre.

Les vainqueurs se retrouveront en finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera le 1 juin 2009. Ce rendez-vous aura lieu à Wanda Metropolitano, l'enceinte de l'Atletico Madrid.