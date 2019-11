Ligue des Champions - CR7, Del Piero, Neymar… Lewandowski et Haland rejoignent un cercle de buteurs très fermé

Une nouvelle fois buteurs cette semaine, Lewandowski et Haland ont fait trembler les filets lors de chaque journée de C1.

Où s’arrêteront Robert Lewandowski (31 ans) et Erling Braut Haland (19 ans), les buteurs respectifs du et du RB ? Quinzaine après quinzaine, les deux artificiers ne cessent d’impressionner sur la scène européenne, avec deux nouvelles démonstrations mardi et mercredi.

Le Polonais a pris les devants contre l’Etoile Rouge de Belgrade avec… un quadruplé à l’extérieur ! Oui, vous avez bien lu, et ces quatre buts lui ont permis de s’envoler en tête du classement des buteurs avec 10 réalisations en 5 matchs joués.

Il convient d’ailleurs de rappeler que Lewandowski a marqué lors de chacun des matchs européens du Bayern cette saison, tout comme Haland avec Salzbourg, qui comptabilise 8 réalisations depuis le début d'exercice en C1. Au lendemain de l’exploit du Polonais, le Norvégien a donc également fait parler de lui avec un but de renard pour conclure la leçon donnée par le club autrichien à Genk (4-1).

Del Piero, Rebrov, CR7 et Neymar ne sont plus seuls

Une constance depuis le début de la saison européenne qui permet aux deux buteurs d’intégrer un cercle très fermé, celui des joueurs qui ont marqué lors de chacune des 5 premières journées de C1.

Alessandro Del Piero avait montré la voie en 1995-1996, Serhiy Rebrov l’a imité deux ans plus tard, et il aura ensuite fallu patienter 20 ans pour voir Cristiano Ronaldo et Neymar rééditer l’exploit en 2017. Cette saison, Haland et Lewandowski pourraient même pousser le bouchon plus loin, avec un but lors de chaque match de la phase de poules !