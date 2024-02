PSG, la joie de Luis Enrique après la victoire contre Lille

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, était en joie après la victoire de son équipe contre Lille, samedi.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec le LOSC samedi à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés face aux Dogues et peuvent se projeter sereinement sur les 8es de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad mercredi prochain. Après la rencontre, Luis Enrique a livré ses impressions au micro de Canal+.

Luis Enrique satisfait de ses joueurs

A quatre jours d’affronter la Real Sociedad en Ligue des Champions, le PSG se devait d’assurer face aux Dogues ce soir. Malgré une équipe remaniée, le club de la capitale n’a pas eu besoin de forcer son talent pour se défaire des Dogues. Au terme de la rencontre, Luis Enrique était satisfait de la prestation de ses joueurs dont la plupart jouent moins cette saison.

L'article continue ci-dessous

Getty

« C’était parfait pour attaquer la C1. On a été très bons défensivement. Lille a eu des occasions, mais on a été très bons. Equipe remaniée, quand tu joues les matches tous les 3 jours, l’objectif est de contrôler les minutes. On reste exigeants. Et on cherche à ce que la plupart des joueurs aient leurs minutes. Ils étaient très compétitifs et y a eu de l’intensité. C’était très plaisant de voir cette équipe », lance le coach du PSG.

Luis Enrique confiant avant la Real Sociedad

Interrogé sur la rencontre contre la Real Sociedad, Luis Enrique s’est montré très confiant après avoir vu la prestation de son équipe samedi. « Comment je sens le match de mercredi ? Le mieux c’est d’en profiter. Y a eu beaucoup de tension avec la Ligue des champions. Il s’agit de disputer la Ligue des champions en se disant que c’est magnifique. Très zen et rassuré ? Quand un entraineur voit ses joueurs, indépendamment de qui joue, à faire ce qu’on leur demande, alors ça fait plaisir », poursuit l’ancien sélectionneur de la Roja.

Luis Enrique prudent avec Mbappé

Par ailleurs, l’ancien entraineur du Barça n’a pas peur de la Real Sociedad. A en croire Luis Enrique, les rencontres face à Brest et Lille servent déjà de référence à l’équipe. « La Real Sociedad ? C’est une équipe très bien construire par leur entraineur et elle joue bien au football. Brest et Lille leur ressemble beaucoup. Et on a eu de la chance d’affronter ces sparring partners. Mais on a extrêmement confiance en nous et nos supporters. Sans pression et avec beaucoup de pression », ajoute Luis Enrique.

Getty

L’entraineur espagnol a conclu en expliquant pourquoi Kylian Mbappé n’avait pas foulé les pelouses contre le LOSC, samedi. « Mbappé ? On n’a pas voulu prendre de risque avec lui. Cela n’avait aucun sens. Si ça avait été une finale, il aurait été là. Ça avait été intelligent de sa part et de la mienne, de ne pas le faire jouer », conclut Luis Enrique