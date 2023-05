Ligue des Champions, Ballon d'Or : Rafael Leão dévoile ses ambitions

En ce début de week-end, Rafael Leão s'est confié sur ses ambitions sur sa chaîne YouTube. Au menu : Ligue des Champions et Ballon d'Or, entre autres.

Tout proche de signer un nouveau contrat prolongeant son aventure avec les Rossoneri, Rafael Leão s'est adonné ce vendredi à un exercice de questions-réponses sur sa chaîne YouTube. L'ailier portugais, qui essaie de se montrer proche de ses fans, leur avait demandé de lui poser diverses questions sur sa vie, sa carrière et ses ambitions. Certaines réponses sont particulièrement intéressantes, extraits choisis.

Milan, Ligue des Champions et Ballon d'Or

Quel est le titre le plus important que tu as remporté? « Le Scudetto. Je suis à Milan depuis trois ans et demi et je suis en route pour une quatrième année, c'était le titre que les fans de Milan attendaient depuis un certain temps. Nous avons fait une fête incroyable. Je n'avais jamais eu de telle sensation en remportant un titre, je pense que ce fut le plus extraordinaire de ma carrière. »

Quel est le titre que tu veux absolument remporter? « En termes collectifs, je dirais la Ligue des Champions, j'ai toujours rêvé de ce trophée et j'espère y parvenir un jour. Si je la remporte avec le Milan, je me teindrais les cheveux en rouge et noir pour représenter le club. »

Quel a été ton ressenti en terminant 14ème du Ballon d'Or? « Honnêtement, je m'attendais à être dans le tableau mais pas si près du top10. Ce fut une grande satisfaction pour moi. Au fil des années, j'ai montré mon football, je dois remercier tous mes collègues, mon club et les personnes qui m'ont aidé à atteindre ce résultat. L'année prochaine, j'espère être dans le top10. Je pense que le rêve d'un joueur est de gagner le Ballon d'Or, j'espère y parvenir. »

Sourire permanent et maison pour les parents

Pourquoi es-tu tout le temps en train de rire? « Chacun a ses propres tics, sa propre façon de montrer quand il fait quelque chose qu'il n'aime pas. Et le mien, depuis que je suis petit, a toujours été de montrer les dents et exprimer ce que j'aime faire. C'est pourquoi je ris toujours, mais c'est quelque chose que je ne remarque même pas car ça vient naturellement. »

Quel a été ton plus grand succès? « Certainement l'achat de la maison de mes parents. Ce sont les deux personnes qui m'ont aidé à atteindre le sommet. Ils étaient toujours là et m'ont soutenu. Quand vous atteignez ce niveau, vous devez toujours rembourser ceux qui t'ont aidé. Il ne faut jamais oublier qui nous a aidé ni d'où l'on vient. »