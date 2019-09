Ligue 2 - Le gros coup de gueule de Philippe Hinschberger (Grenoble) sur le mercato

Le départ de Youssouf M’Changama à Guingamp lors des dernières heures du mercato a beaucoup agacé l'entraîneur du GF38 qui a dénoncé une "fumisterie".

Suite au match nul (2-2) concédé à domicile face au , Philippe Hinschberger en a profité pour critiquer ouvertement le mercato après la perte d'un joueur important. Youssouf M’Changama s'est engagé avec l'En Avant dans les dernières heures du marché des transferts.

"Les procédés me révoltent. C’est une fumisterie de gros clubs et d’agents", a ainsi déclaré l'ancien entraîneur de Metz qui a doit désormais composer sans l'un de ses meilleurs atouts de la saison dernière.

"On récupère de l’argent, mais on s’appauvrit sportivement"

"Forcément, les clubs viennent et proposent de doubler le salaire des joueurs. Youssouf a raison de vouloir aller chercher un meilleur salaire. Il a 30 ans, il est sur ses dernières années. Certes, nous on récupère de l’argent, mais on s’appauvrit sportivement."

Plus d'équipes

16e du classement de , Grenoble a démarré de manière timide son championnat. "Voilà on a perdu Youssouf, un de nos meilleurs joueurs, on est passé à autre chose", a conclu Philippe Hinschberger.