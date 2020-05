Ligue 2 - Guingamp : Frédéric Bompard adjoint de Sylvain Didot la saison prochaine

Adjoint emblématique de Rudi Garcia de 2002 à 2019 (Dijon, Lille, Rome, OM), Frédéric Bompard épaulera Sylvain Didot sur le banc de Guingamp.

L'En Avant , huitième de , annonce ce samedi que Frédéric Bompard (57 ans) épaulera Sylvain Didot la saison prochaine.

"Frédéric Bompard a été choisi pour intégrer le staff pro de l’En Avant, en qualité d’adjoint numéro 1 de notre coach Sylvain Didot. Il sera présenté à la presse par son coach et Xavier Gravelaine le jeudi 14 mai prochain. Notre staff est donc désormais au complet pour aborder avec ambition la saison 2020/21", est-il écrit dans le communiqué du club breton.

Bompard arrive avec un bagage solide puisqu'il a été l'adjoint emblématique de Rudi Garcia de 2002 à 2019 ( , , , OM). Il n'a pas suivi son binôme à l'OL en octobre.

Les éducateurs prolongés

En milieu de semaine, le directeur du football Xavier Gravelaine a également annoncé avoir renouvelé le bail de tous les éducateurs de l'Akademi qui étaient en fin de contrat, à l'image de Marcel Kalonji et Fabrice Colleau, qui sortent tous les deux d'une saison brillante avec les U19 et les U17 de Guingamp.

"L’ADN de l’En Avant Guingamp est de former des joueurs. Tout le monde a été renouvelé pour deux ans, sauf Vincent Rautureau (directeur de l’Akademi), qui est lui en CDI, et Jean-Baptiste Le Bescond (entraîneur de la réserve), à qui il reste un an, a précisé Gravelaine, selon les propos relayés par Ouest- . Je vais discuter avec lui pour une prolongation, car on souhaite que tout le monde soit mis sur le même pied d’égalité, vu le travail accompli."