Ligue 1 - Tous les records que le PSG peut battre d'ici la fin de la saison

En déplacement à Toulouse ce dimanche dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, le PSG peut encore battre plusieurs records.

Alors que la trêve internationale se termine et que se profile la dernière ligne droite de la saison, le PSG compte 20 points d'avance sur son dauphin, , et file tout droit vers son huitième titre de champion de . Il va donc falloir trouver d'autres sources de motivation pour cet effectif de stars dans les deux derniers mois de compétition. Deux records sont déjà tombés cette saison : celui du plus grand nombre de victoires consécutives avec 14 succès inauguraux en début de saison et celui du plus grand nombre de points à la mi-saison : 53 si l'on compte les deux matches en retard des 17 et 18e journée remportés contre (5-1) et à (4-0).

Eliminés pour la troisième fois consécutive en huitièmes de finale de , les Parisiens peuvent encore vivre une fin de saison record en championnat. Alors qu'il leur reste dix matches à disputer (dont un match en retard le 17 avril à ), les hommes de Thomas Tuchel sont encore capables de marquer l'histoire de la .

Vainqueurs du Clasico avant la trêve internationale (3-1) grâce à une peformance XXL d'Angel Di Maria, les Rouge et Bleu sont largement en tête du championnat avec 77 points – soit déjà un de plus que Lille lors de son titre en 2011. Ils pourraient voir leur titre être officialisé dès le week-end prochain contre au Parc des Princes, en fonction également des résultats de Lille dans le même temps.

Certains joueurs majeurs comme Neymar et Edinson Cavani, blessés de longue date, vont prendre leur temps pour revenir à leur meilleur niveau en vue de la Copa América qu'ils disputeront à partir du mois de juin au . Thomas Tuchel va donc devoir trouver des leviers sur lesquels jouer pour maintenir son groupe sous pression, au-delà de la – le club de la capitale accueillera Nantes ce mercredi (21h) en demi-finale avant une éventuelle finale le 27 avril contre ou Rennes.

Trois ans après une saison 2015-2016 record qui avait vu les protégés de Laurent Blanc atteindre les 96 points, remporter 30 matches, ou encore n'encaisser que 19 buts, les coéquipiers de Kylian Mbappé peuvent faire encore mieux cette saison. Nombre de points, de victoires ou encore de buts marqués sur une saison, Goal fait le tour des records du championnat que les Parisiens peuvent encore battre d'ici le 25 mai.

À noter qu'à l'approche des 10 dernières journées, deux records peuvent simplement être égalés. En 1974-1975, Saint-Etienne a remporté ses 19 matches à domicile, un total que le PSG pourrait également atteindre mais qui ne pourra jamais être dépassé dans un championnat à 38 équipes. Avec 1 défaite cette saison (1-2 à Lyon, 23e journée), Paris ne rejoindra pas (2003-2004), l' (1991-1992) ou encore la Juve (2011-2012) parmi les clubs invaincus sur l'ensemble d'une saison. En 1994-1995, le Nantes de Coco Suaudeau n'avait perdu qu'une seule rencontre, total que les champions de France en titre peuvent seulement égaler.

Record Total Club Saison Total actuel du PSG Nombre de points 96 PSG 2015-2016 77 Nombre de victoires 30 PSG et 2015-2016 25 Nombre de buts marqués 118 RC Paris 1959-1960 86 Nombre de buts encaissés 19 PSG 2015-2016 16 Nombre de points à l'extérieur 48 PSG 2015-2016 32 (6 matches à jouer) Plus grand écart avec le 2e 31 PSG (sur Lyon) 2015-2016 20 (1 match en retard) Nombre de victoires à l'extérieur 15 PSG 2015-2016 10 (6 matches à jouer) Plus grosse différence de buts +83 PSG 2015-2016 +70 Matches d'affilée avec au moins 1 but 32 Monaco 2016-2017 28 Nombre de clean sheets 23 PSG 2012-2013 15

Pour les records individuels, Kylian Mbappé côté buteurs et Angel Di Maria chez les passeurs auront fort à faire s'ils veulent atteindre les tous meilleurs scores. L'Argentin avait délivré 18 passes décisives lors de sa première saison en France en 2015-2016 tout comme Jérôme Rothen en 2002-2003 avec Monaco. C'est 8 de plus que son total actuel (10). Le jeune champion du monde, buteur lors des 6 dernières journées de championnat, comptabilise 26 buts. C'est 12 de moins que les 38 de Zlatan Ibrahimovic en 2015-2016 pour le meilleur total de l'histoire du club, et 18 de moins que Josip Skoblar avec Marseille en 1970-1971 (44, record absolu sur une saison).