Ligue 1 - Selon vous, votre club a-t-il réussi son mercato ?

Le marché des transferts est désormais fermé en France. Votre club de Ligue 1 favori a-t-il réussi son mercato d'été 2019 ? Dites-nous tout !

Les clubs de avaient jusqu'au lundi 2 septembre à minuit pour recruter de nouveaux renforts pour débuter la saison 2019-2020.

Après cette date et en attendant l'ouverture du mercato hivernal, le 1er janvier 2020, il est toujours possible de faire signer un "joker".

Mais, aujourd'hui, le moment est arrivé de tirer un premier bilan de ce marché estival des transferts 2019.

Le PSG, suspendu au possible départ de Neymar, a finalement conservé la star brésilienne dans ses rangs, attiré Mauro Icardi, changé ses trois gardiens et ajouté de la profondeur de banc dans toutes ses lignes. Un chamboule-tout aux allures de coup de maître, signé Leonardo.

À l'OL, Tanguy Ndombélé et Ferland Mendy sont partis, tout comme Nabil Fekir, mais Joachim Andersen, Jeff Reine-Adélaïde et les anciens Lillois Thiago Mendes et Youssouf Koné notamment sont arrivés pour les suppléer.

Le LOSC, justement, a également vendu sa pépite Nicolas Pépé à pour un montant astronomique (80 M€), mais a compensé ces départs par les signatures de Victor Osimhen, Yusuf Yazici et Timothy Weah, sans oublier Benjamin André et le Golden Boy 2016, Renato Sanches.

a dégraissé son effectif pléthorique et l'a renforcé avec Wissam Ben Yedder, Islam Slimani, Jean-Kévin Augustin ou encore Tiemoué Bakayoko, mais a dû se résoudre à laisser partir la légende Radamel Falcao.

L'OM n'a pas conservé Mario Balotelli mais a engagé l'Argentin Dario Benedetto en pointe, alors que le guerrier Lucas Ocampos et le taulier Luiz Gustavo sont partis sous d'autres cieux, sans ce que ce dernier ait pu être remplacé dans les temps par le Nantais Valentin Rongier.

Que vous soyez supporter de l'un de ces clubs ou de toute autre équipe de , Goal sollicite votre avis.

