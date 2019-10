Ligue 1 - Monaco s'offre Rennes (3-2)

Monaco a finalement battu Rennes ce dimanche dans un match longtemps indécis (3-2). Ben Yedder et Slimani ont encore brillé.

L'AS a enchaîné une troisième victoire consécutive à domicile ce dimanche contre Rennes (3-2). Un succès qui doit encore beaucoup à son duo offensif Ben Yedder-Slimani. Le Français a inscrit un doublé - ses 7e et 8e buts de la saison -, dont un sur un service de l'Algérien, qui a également marqué. Slimani compte 5 buts et 7 passes décisives en 7 matches. Ben Yedder est meilleur buteur du championnat.

Dès les premières minutes de la rencontre, le duo va en effet se mettre en évidence pour les Monégasques. Le premier centre pour le second qui conclut de près pour l'ouverture du score (3e). La bonne entame des joueurs de Leonardo Jardim, dans le sillage de ses deux meilleurs joueurs depuis de nombreux matches, est mise à mal à peine dix minutes plus tard.

Faitout Maouassa s'infiltre depuis son couloir gauche et s'en va conclure en solitaire d'une frappe croisée du pied gauche pour égaliser (12e). Les occasions se faisaient ensuite rares malgré la domination dans le jeu des Monégasques et les deux équipes rentraient aux vestiaires dos à dos.

Slimani et Ben Yedder sur leur lancée

Mais comme en première mi-temps, l'entame de seconde période était fulgurante. Sauf que cette fois-ci c'étaient les Rennais qui faisaient la différence grâce à Adrien Hunou. Sur un coup franc de Clément Grenier, Gil Dias manquait son intervention et permettait à l'avant-centre breton de donner l'avantage à son équipe de la tête (49e).

Plus fébriles, les Monégasques ne doutaient pourtant pas longtemps. Bien lancé par Cesc Fabregas - aligné en milieu offensif derrière les deux attaquants pour cette rencontre - l'inévitable Islam Slimani s'en allait dribbler Romain Salin pour remettre Monaco à hauteur (56e). Le même Romain Salin privait ensuite à deux reprises l'attaquant algérien du doublé (64e).

Les deux équipes ne parvenaient alors plus à se créer d'occasions franches et Leonardo Jardim lançait Keita Baldé à la place de Jemerson pour le dernier quart d'heure, dans l'espoir de forcer la décision. L'international sénégalais pensait avoir fait la décision, mais son but était finalement refusé par la VAR pour un contrôle de la main sur l'action (85e).

Alors que l'on semblait se diriger tout droit vers le match nul, Wissam Ben Yedder, encore lui, venait donner un précieux succès aux siens à la suite d'un long ballon de Baldé (90e+3). Les joueurs du Rocher sont 14e avec 12 points en 10 journées tandis que Rennes est douzième avec le même total.