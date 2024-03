Ligue 1 : Marseille va s'offrir un titi du PSG

L’Olympique de Marseille s’apprête à signer un jeune joueur passé par le PSG.

Les choses vont mieux à l’Olympique de Marseille depuis quelques jours. L’arrivée de Jean-Louis Gasset a fait insuffler une nouvelle dynamique dans la cité phocéenne. Le club provençal s’est notamment relancé dans la course à l’Europe en plus d’avoir décroché son billet pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Par ailleurs, la direction marseillaise continue de préparer la saison prochaine notamment avec les renforts. A cet effet, l’OM va s’offrir très prochainement un ancien titi du Paris Saint-Germain.

Les recrues hivernales n’ont rien changé à l’OM

La première partie de saison de l’OM a été très mitigée. Le club phocéen a fait preuve d’une grande inconstance, s’éloignant des places européennes. Des résultats décevants qui ont incité la direction à vouloir recruter lors du mercato hivernal. Sans grandes ressources à l’ouverture de la fenêtre des transferts, l’OM a pu se servir des indemnités du transfert de Renan Lodi (environ 22 millions d’euros, ndlr) pour se renforcer.

Ainsi, le club phocéen s’est offert les joueurs comme Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin. Mais l’arrivée de ces recrues ne changera rien à la situation de l’OM qui s’enfonçait encore plus au classement. Une situation qui a même entrainé le départ de Gennaro Gattuso, remplacé depuis par Jean-Louis Gasset. Toutefois, l’OM prévoit de recruter encore et devrait même signer un ancien du PSG très bientôt.

L’OM va signer Dosso

Il est rare de voir des joueurs du centre de formation de l’OM s’imposer en équipe première. Samir Nasri et Boubacar Kamara sont d’ailleurs des exceptions à la règle. Mais il semblerait que le club phocéen va donner sa chance à un autre joueur du centre de formation.

A en croire le compte X, ODM by Treize013, l’OM devrait offrir un contrat professionnel à Aboubaka Dosso. Le jeune gardien de but (18 ans), qui évolue en Coupe Gambardella avec les jeunes, aurait convaincu les dirigeants marseillais. Passé par le PSG, Aboubaka Dosso devrait finalement porter le maillot de l’Olympique de Marseille.