Ligue 1 - Marseillais et Niçois réagissent à l'arrêt du match

Mercredi soir, la victoire de l'Olympique de Marseille face à Nice (1-2) avait presque été éclipsée par des banderoles déployées en tribunes.

Mercredi soir, en clôture de la 3ème journée de , l' est allé s'imposer sur la pelouse de l'OGC Nice, dans un derby bouillant. Face à un club azuréen fraîchement racheté par le groupe INEOS, les hommes d'André Villas-Boas ont livré une prestation sérieuse, soldée par un premier succès (1-2) cette saison. De bon augure en vue du choc face à l'AS Saint-Etienne prévu dimanche soir (21h00).

Néanmoins, force est de constater que le spectacle n'était pas que sur la pelouse ce mercredi soir, puisque la rencontre a malheureusement été arrêtée pendant plusieurs minutes en première période. En cause, des banderoles provocatrices jugées homophobes, déployées par les ultras niçois. Dans la lignée du début de saison, le corps arbitral a donc décidé de sévir, mettant la rencontre en stand-by jusqu'à la disparition des banderoles en question.

Une décision qui divise autant qu'elle interroge, tant sur les terrains qu'en dehors. Questionné sur ce fait de match, le milieu de terrain Pierre Lees-Melou en a profité pour s'opposer à toutes les discriminations, tout en mettant quelque peu en doute les bienfaits de telles décisions. "Cette décision était-elle justifiée ? Nous sommes tous contre les discriminations. Nous n'arriverons pas à tout changer du jour au lendemain. Gamin, j'entendais de tels chants sur les terrains. Maintenant, s'il faut faire la police à tous les matches, ce sera compliqué", a ainsi déclaré le Niçois, dans des propos relayés par FF.

"Il faut marquer le coup et que ça cesse"

Au sortir de la rencontre, Steve Mandanda, lui, semblait quant à lui en totale adéquation avec la décision d'arrêter la rencontre. "Je comprends totalement les arbitres. Il faut marquer le coup et que ça cesse. Le stade est censé être un endroit festif et de plaisir. Quant à nous, les joueurs, ce genre d'interruption est toujours compliqué. C'est toujours difficile de revenir ensuite rapidement dans le match", a confié le portier emblématique de l'OM.

Au même titre que son gardien et capitaine, André Villas-Boas, le successeur de Rudi Garcia sur le banc marseillais, s'est dit favorable à des interruptions si les comportements dans les tribunes ne sont pas acceptables. "Je pense que l'arbitre a bien fait son travail. Il a pris une très bonne décision, puisque les fans ont rangé leurs banderoles. On s'est retrouvés avec Patrick (Vieira) et l'arbitre dans les vestiaires pour discuter. C'est à la Ligue de régler ce type de problème, de répondre avec des sanctions, ou pas", a déclaré le Portugais, dans des propos relayés par Football.

Enfin, Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat pour l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations, s'est chargée de réagir sur son compte twitter, réaffirmant son soutien à l'arbitre de la rencontre en la personne de Clément Turpin. "Bravo à l’arbitre Clément Turpin dont on connaît l’engagement pour le respect dans le foot d’avoir interrompu le match #OGCNOM alors que malgré plusieurs demandes de retrait une banderole homophobe salit les tribunes. Le foot est une question de passion pas de haine", a-t-elle écrit, mercredi soir.