Ligue 1 - Lyon-Brest : la première compo de Peter Bosz

Pour son premier match officiel à la tête de l'OL a opté pour un 4-3-3.

Elle était très attendue et la voici : la première composition officielle de Peter Bosz pour la rencontre en l'OL et le Stade Brestois au Parc OL (coup d'envoi à 17h00) à l'occasion de la première journée de Ligue 1.

Arrivé cet été, le nouveau coach de Lyon, a choisi de faire évoluer son équipe dans un 4-3-3.

La défense est composée de Gusto, Marcelo, Lukeba et Dubois. Thiago Mendes, Caqueret et Aouar animeront le milieu de terrain tandis que le trident offensif est constitué de Toko-Ekambi, Dembélé et Cherki.

Quant aux Brestois, Michel Der Zakarian, lui aussi en poste depuis cet été, a décidé de ne pas titulariser Larsonneur dans les cages. C'est Bizot qui sera le portier face à Lyon. Uronen, la recrue finlandaise, est également titulaire.

📋 Le 𝙊𝙣𝙯𝙚 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 concocté par Michel Der Zakarian pour affronter l'@OL ⤵#OLSB29 pic.twitter.com/RRHgoyF2t2 — Stade Brestois 29 (@SB29) August 7, 2021

Lyon : Lopes – Gusto, Marcelo, Lukeba, Dubois – Mendes, Caqueret, Aouar – Toko Ekambi, Dembele, Cherki. Entr. : Bosz.

Brest : Bizot - Brassier, Chardonnet, Pierre-Gabriel, Uronen - Belkebla, Honorat, Faivre - M'Bock, Cardona, Mounié. Entr. : Der Zakarian.