Ligue 1 - L'OL peut-il concurrencer le PSG ?

Après les deux premiers matches de Ligue 1, et une forte prestation face à Angers, les joueurs de Sylvinho sont-ils en mesure de concurrencer le PSG ?

.L'OL a obtenu un succès probant face à Angers (6-0), vendredi soir pour le compte de la deuxième journée de .

Après la rencontre, Sylvinho a mis en exergue la qualité du match de son équipe : "On a fait un grand match aujourd'hui, mais on est en construction, j'insiste là-dessus, il nous faut encore quelques journées pour voir poindre plus de certitudes. Ça n'est jamais une chose facile de changer l'état d'esprit des joueurs. C'est assez étonnant, autant de changement en peu de temps, mais la route est longue", a-t-il assuré.

La déclaration la plus impactante est venu de son homologue, Stéphane Moulin, qui voit l'OL capable d'offrir un concurrent de poids face au PSG : "J'ai rarement vu les Lyonnais en déséquilibre, ça veut dire que tout le monde travaille. Les trois attaquants qui étaient là l'année dernière n'étaient pas impliqués de la même manière. Cela ne les empêche pas de marquer, d'être dangereux et d'être brillants, mais cela amène une sacrée solidité à ce collectif donc je pense qu'ils vont être une belle concurrence pour les Parisiens cette année."

Selon vous, l'OL peut-il concurrencer le PSG ?