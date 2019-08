Lyon - Angers SCO (6-0) : L'OL humilie les Angevins

L'OL de Sylvinho a réussi sa première à domicile en ne laissant strictement aucune chance à Angers.



- Angers : 6-0

Buts : Aouar (11e), Dembélé (36e, 65e), Depay (42e, 48e), Jean Lucas (72e)

L'Olympique Lyonnais version Syvlinho-Juninho était très attendu pour sa première à domicile et a passé le test avec brio. Le Groupama Stadium qui a réservé un accueil de rock star à son ancien meneur de jeu n'a pas été déçu du spectacle proposé par l'OL. Les Gones, leaders du classement après leur large victoire contre l'AS , ont humilié Angers ce vendredi soir. Lyon a réalisé une véritable démonstration en l'emportant avec six buts d'écart.

L'OL a régalé face à Angers. Souvent surpris par des équipes de seconde partie de tableau la saison dernière, Lyon était attendu au tournant face à Angers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Gones ont visiblement vaincu leurs vieux démons. Déjà en grande forme contre l'AS Monaco, Memphis Depay et Moussa Dembélé ont délivré une grande prestation. L'OL n'a pas eu le temps de douter face à Angers et a rapidement ouvert le score par l'intermédiaire d'Aouar. Le milieu français très bon à la création tout au long de la rencontre a pris sa chance de loin et a trompé Butelle.

Une démonstration de bout en bout

Si Lopes a sauvé Lyon au quart d'heure de jeu, c'est bel et bien les hommes de Sylvinho qui ont dicté le rythme de la rencontre. Butelle a repoussé l'échéance mais n'a pas pu empêcher Dembélé de faire le break peu après la demi-heure de jeu. Comme un grand, l'attaquant français a fixé Pavlovic en un contre un et après avoir éliminé son adversaire sur un crochet a ajusté le portier adverse. Peu avant la mi-temps, Depay a tué les derniers espoirs d'Angers.

Au retour des vestiaires, le Néerlandais s'est offert un doublé. Lancé sur une merveille de passe par Aouar, Depay a déjà inscrit son troisième but de la saison. Un magnifique but sur une inspiration remarquable de l'international espoirs français, illustrant à merveille sa prestation ce vendredi soir. Après avoir calmé le jeu durant quelques minutes, l'OL ne s'est pas fait prier et a soigné sa différence de buts. Moussa Dembélé s'est lui aussi offert un doublé, tandis que Jean-Lucas, entrée en seconde période, a lui aussi participé à la fête, inscrivant au passage son premier but sous les couleurs rhodaniennes.

Après deux rencontres, l'OL façonné par le duo Juninho-Sylvinho est une réussite. Après une victoire convaincante face à l'AS Monaco, mais facilité par le carton rouge de Cesc Fabregas, Lyon a démontré que son équipe regorge de talent et va se montrer ambitieuse cette saison en . L'OL continue son sans faute et va selon toute vraisemblance conserver sa place de leader, certes anecdotique, à la fin de cette deuxième journée. L'OL de Sylvinho est plein de promesses et seul le temps nous dira si les Gones peuvent répéter ce type de prestations et tenir ce rythme toute la saison.