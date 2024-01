Mercato OM : L’inattendue destination pour Vitinha !

Cité sur le départ de l’Olympique de Marseille, Vitinha est très proche de signer dans un club inattendu.

Comme l’été dernier, l’Olympique de Marseille est très actif sur le mercato hivernal. Que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs. Après avoir annoncé l’officialisation de plusieurs recrues cet hiver, le club phocéen pense désormais au dégraissage de son effectif. Ceci afin de boucler d’autres dossiers dans les derniers instants du mercato.

Vitinha pas heureux à l'OM

Recruté l'hiver 2023 contre un chèque de 32 millions d’euros (bonus compris), Vítor Manuel Carvalho Oliveira, plus connu sous le nom de Vitinha, n’a pas trop convaincu sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Très critiqué, l’avant-centre portugais avait même pris la parole ces derniers jours pour évoquer sa situation difficile (relégué au banc) à l’OM depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc phocéen.

« Quand il (Gattuso, ndlr) est arrivé, je me suis retrouvé plutôt sur le banc, en raison de mes performances, c'est vrai. J'ai dû aller sur le banc, ça arrive, ce n'est pas la fin du monde. On doit donner de son mieux, y compris comme remplaçant. J'ai dû montrer avec mon travail et ce que je donne à l'entraînement. Il a vu mon travail quotidien. J'ai sauté sur l'occasion pour être titulaire sur un match. Que ce soit sur le banc ou comme titulaire, je répondrai présent », avait-il déclaré à la presse.

« Est-ce que je suis malheureux ? Il n'y a pas toujours eu des moments faciles. Parfois tout ne se passe pas exactement comme on le souhaite. Le coach s'en est rendu compte. J'ai pu être un peu triste. J'ai vécu un moment peut-être un peu moins bien. Des gens m'ont aidé. Etre heureux est très important », avait-il ajouté.

Vitinha proche de la Serie A italienne

Auteur de 27 matchs joués toutes compétitions confondues cette saison avec le club phocéen, l’avant-centre portugais n’a pu inscrire que quatre buts et délivrer deux passes décisives. Visiblement un flop, les dirigeants phocéens souhaiteraient s’en séparer afin de recrutement un autre joueur. Et un club italien vient de se positionner pour recruter le Portugais.

Selon les informations du journaliste italien, Gianluca Di Marzio, le Genoa aurait tâté le terrain avec l'Olympique de Marseille pour Vitinha. Les discussions sont en cours entre les deux clubs pour un prêt avec option rachat. La même source indique que Ruslan Malinovskyi, prêté au Genoa par l'OM, serait également inclus dans l'opération. Les Rossoblu anticiperaient le rachat du milieu offensif ukrainien dans cette double opération.

Le Portugais, acheté il y a un an pour 32 millions d'euros à Braga, pourrait partir en Italie en prêt avec droit d'achat (entre 20 et 25 millions d'euros). L'Olympique de Marseille pourrait prêter le joueur si Gênes achète Ruslan Malinovskyi. Le montant de la rançon serait de 10 millions d'euros.